Alkohol befeuert Gewaltbereitschaft

Der Landtagskandidat der Grünen, Dr. Andre Baumann, hat das Polizeirevier Schwetzingen besucht, um sich mit Revierleiter Martin Scheel und Michael Fahrer, Leiter der Führungsgruppe, über aktuelle politische Themen und die Situation des Polizeireviers auszutauschen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landtagskandidaten.

Die Sicherheitskräfte leisteten nach Ansicht des Landtagskandidaten eine für das Gemeinwesen zentrale Aufgabe, dafür dankte er den Beamten vor Ort zu Beginn des Gesprächs. „Sie sorgen dafür, dass Gesetze eingehalten werden und wir sicher und in Frieden leben können“, sagte Baumann. Baumann zeigte sich erfreut, dass sich die Kriminalität im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Schwetzingen in den vergangenen Jahren insgesamt unauffällig und ohne relevante Kriminalitätsschwerpunkte entwickelt hat.

Von tendenziell zunehmend aggressivem Verhalten gegenüber Polizeikräften konnte Revierleiter Scheel – der landesweiten Entwicklung entsprechend – auch für seinen Revierbereich berichten. Oftmals sind Alkohol- oder Drogeneinfluss Katalysatoren für enthemmtes Verhalten gegenüber polizeilichen Einsatzkräften. „Aggression gegen uns wird unter anderem mit dem Vorwurf gerechtfertigt, wir würden beispielsweise bei Kontrollen bestimmte Personengruppen diskriminieren“, sagte Scheel. Diese in solchen Fällen pauschal geäußerten Vorwürfe gründeten hierbei regelmäßig nicht auf dem konkreten Kontrollverhalten der eingesetzten Beamten, sondern resultierten vielmehr aus einem Misstrauen gegen polizeiliches Handeln. Scheel vertrat an dieser Stelle klar die Position, dass Rechtsextremismus und Rassismus in der Polizei nichts zu suchen hätten, fremdenfeindliche Motive niemals Grundlage für polizeiliches Handeln sein dürften. Baumann begrüßte diese klare Ablehnung.

„Aggression und Gewalt gegenüber Sicherheits- und Rettungskräften gehen gar nicht. Das ist eine rote Linie, die nicht überschritten werden darf“, stellte Baumann klar. Scheel versprach sich von einem Bodycam-Einsatz eine deeskalierende Wirkung. Die grün-schwarze Landesregierung plant mit dem neuen Polizeigesetz, den Einsatz der Bodycam auch in geschlossenen Räumen zu ermöglichen.

Konstruktive Zusammenarbeit

Er erkundigte sich, wie die Corona-Verordnung des Landes rund um Schwetzingen befolgt und wie die Polizeibeamten selbst durch die vergangenen Monate gekommen sind. Scheel berichtete von einer konstruktiven Zusammenarbeit mit den Gemeindespitzen und Ortspolizeibehörden. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung hielt sich allerdings auch ohne Sanktionen an die Regelungen.

Schließlich wollte Baumann wissen, ob die von der grün-schwarzen Landesregierung beschlossenen Erhöhungen der Sachmittel für besseres Material und der Personalstellen bei der Polizei bemerkbar seien. Bis 2021 sollen landesweit 1500 neue Personalstellen geschaffen werden. Scheel dankte für die bessere Ausstattung der Polizei, gerade Investitionen in den besseren Schutz der Polizisten seien sehr gut investiertes Geld. zg

