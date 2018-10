Alkoholisierter fährt Radlerin um

Ein 53-jähriger alkoholisierter Autofahrer verursachte am Dienstagabend einen Unfall, bei dem ein 40-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der 53-Jährige war gegen 19.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Mannheimer Landstraße in Richtung Schwetzingen unterwegs. An der Einmündung zur Brühler Landstraße stieß er beim Rechtsabbiegen mit einer 40-jährigen Frau zusammen, die auf dem Radweg gerade die Mannheimer Straße in Richtung Friedhof überquerte. Die 40-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen an der Wade und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Es entstand geringfügiger Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch im Atem des Mercedes-Fahrers. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Dem 53-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Sein Führerschein wurde zu den Akten genommen. pol

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 18.10.2018