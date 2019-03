Alkoholrausch wird mit Brille erlebbar

Das Theaterstück „Voll? Voll daneben“ der Leipziger „Kulturschule“ zeigt auf, wie ein Jugendlicher in die Alkoholsucht gerät. Denn Maik fühlt sich zunächst gut: Er verschafft sich durch den Rausch eine andere Realität, Minderwertigkeitsgefühle und Hemmungen werden so vergessen, zu Mädchen kommt er leichter in Kontakt. Aber seine schulischen Leistungen nehmen ab, er bekommt nicht mit, dass seine Freunde sich immer mehr von ihm distanzieren. Als seine Freundin sich von ihm trennt, verliert er die Kontrolle und wird gewalttätig. Eine Therapie ist angesagt, doch dafür muss er lernen, selbst die Verantwortung für sich zu übernehmen.

Nicole Krieg und Astrid Lang, Präventionsbeauftragte des Hebel-Gymnasiums, haben erstmalig die Theatergruppe eingeladen, um das Thema „Alkohol“ in den achten Klassen zu thematisieren. Die jungen Schauspieler Daniela Mitterlehner und Andreas Steiner spielten im Musiktrakt des Hebel-Gymnasiums die Geschichte von Maik spannend, authentisch und nachvollziehbar. Die anschließende, lebhafte Diskussion zeigte, dass das Interesse geweckt wurde. „Haben Sie selber schon einmal zu viel getrunken?“, fragte ein Schüler. Schauspieler Steiner gab zu, an seinem eigenen Geburtstag einmal betrunken gewesen zu sein: „Da habe ich mir meine eigene Feier versaut, weil ich nichts mehr mitbekommen habe.“ „Und andere Drogen?“ Mitterlehner verneinte: „Ich kenne Menschen, die viel kiffen. Die sind so träge geworden. Man sagt zwar, dass Kiffen nicht abhängig machen würde. Aber das stimmt nicht. Diese Menschen sind sehr wohl abhängig.“

Die Schauspieler hatten zwei Rauschbrillen dabei, die wie Taucherbrillen getragen werden und die optisch einen Rauschzustand simulieren. Mit diesen sollten Schüler einen Slalomparcours durchlaufen. Das war wohl schwierig und sorgte für eine ungewöhnliche Perspektive, wie Betrunkene sich fühlen und wie sie auf andere wirken. bs

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 20.03.2019