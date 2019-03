Alla auf Arabisch?

Dass Integration eminent wichtig ist, zeigt sich, seit der Flüchtlingsstrom zugenommen hat. Und Basis für Integration ist nun einmal die Sprache. Darum kümmern sich auch in unseren Städten viele ehrenamtliche Helfer. Doch auch wenn sie gut Hochdeutsch gelernt haben, verstehen viele der Geflüchteten nur Bahnhof, wenn Dialekt gesprochen wird.

Findige Schüler haben jetzt in Bayern einen lustigen Wegweiser durch den Dialekt für „Zugroaste“ aus den arabischen Ländern erstellt – sowohl auf Hochdeutsch wie mit den arabischen Schriftzügen.

Dabei geht es zum Beispiel um Grußformeln wie „Servus“ und „Howedehre“ (Habe die Ehre), wichtige ernährungstechnische Begriffe wie „Weiße mit am Senf, zwoa Brezn un a Hoibe“ (Weißwürste mit Senf, zwei Brezeln und einem Bier) oder Aussprüche wie „Is mia doch wuascht“ oder „I zoag da glei, wo da Bartl an Most hoid“.

Letzteres ginge im Kurpfälzischen viel kürzer: „Uffbasse“. Und was hat es noch viele schöne Wörter und Redensarten, die eine Darstellung im Arabischen lohnen würden. Das „Dubbeglas“ beispielsweise oder die „Brootworscht“. Der Unnaschied zwische de „Bää“ (Beine) un de „Bääm“ (Bäume) oder „S’Drottwar“ (Bürgersteig).

Und dann gäbe es noch ein paar echte Herausforderungen für den Dolmetscher: „Petz emol ämme Ochs ins Horn“, wird ja schon im Hochdeutschen schwierig – vielleicht beratungsresistent. Schwierig wird auch: „Was hosch-en do widda g’schaffd?“ als Vorwurf, was jemand angestellt oder verbockt hat.

Und noch schöner finde ich „Wemkheaschandu“ (wörtlich: Wem gehörst du denn?), als Frage, woher der Befragte denn stammen mag.

Und für die größte Verwirrung dürfte ja bereits das vielleicht beliebteste Pälzer und Kurpälzer Wörtchen gesorgt haben: Alla . . .

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 29.03.2019