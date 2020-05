Alle freuen sich, dass es endlich wieder losgeht

Endlich ist es so weit, es darf wieder trainiert werden. Die Zeit des wachsenden Bauchumfangs durch gemeinsame Kochfreuden und Fernsehabende ist passé und auch die Trainer in den Fitnessstudios freuen sich schon total auf ein Wiedersehen mit ihren Mitgliedern. Los geht’s am Dienstag, 2. Juni, auch im Pfitzenmeier Premium Resort in Schwetzingen und im Medifit. Und das, nachdem im hessischen

...