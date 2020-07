Alle haben das Singen schmerzlich vermisst

Für die Chöre in der Stadt bedeutete Corona wie für viele andere auch einen erheblichen Einschnitt. Monatelang waren keine Proben und Zusammenkünfte möglich, denn durch das Singen verbreite sich das Virus ganz besonders, sagen Experten. Jetzt haben die meisten Chöre wieder angefangen – unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften verbunden mit Einschränkungen. An Konzerte in gewohnter

...