Alle Kinderwünsche erfüllt

Ein Transporter parkt in der Einfahrt der Arbeiterwohlfahrt – und er ist bis obenhin voll mit Geschenken. Der stellvertretende Tafelladenleiter von „Appel + Ei“, Alexander Schweitzer, reicht die großen und kleinen Päckchen zu seinen Kollegen, diese verteilen sie auf die Tische. Die Initiatorin Antonia Wettstein hakt währenddessen fleißig ihre Liste ab.

Zusammen mit ihrem Mann haben die beiden Anwälte die Benefizaktion „Kindertraumbaum“ vor nun 13 Jahren ins Leben gerufen. Das funktioniert so: Bedürftige Kinder schreiben einen Wunsch auf einen Zettel, der dann normalerweise an einer Tanne auf dem Weihnachtsmarkt hängt. Bürger können sich dann einen Zettel auswählen und das Geschenk besorgen oder auch an den Kinderförderfonds spenden. Doch dieses Jahr war vieles anders.

Fast abgesagt

Ohne die Hilfe der Unterstützer hätte das Ehepaar die Aktion wegen der Corona-Krise womöglich sogar ausgesetzt. „Wir waren uns nicht sicher, ob es angenommen wird – und am Ende wären wir auf 100 Geschenken sitzen geblieben“, sagt sie. Die Diakonie, der Caritasverband, Sparkasse und auch die Stadtverwaltung haben ihre Hilfe allerdings zugesichert – zum Glück! „Die Menschen konnten an einem Samstag auf den Schlossplatz vors Palais Hirsch kommen und in den ersten vier Stunden waren schon alle 270 Geschenke für die Kinder vergeben“, erklärt Wettstein stolz. Außerdem kamen insgesamt mehr als 18 000 Euro auf dem Konto des Kinderförderfonds ein, erklärt Esther Zoz von der Diakonie. „Kurz zum Vergleich: In den vergangenen zwölf Jahren haben wir nun insgesamt diesen Betrag zusammen. Und das jetzt in einem Jahr. Das ist einfach der Wahnsinn, da bekomme ich richtig Gänsehaut“, sagt Wettstein. Als Großspende waren unter anderem auch die evangelische Kirchengemeinde mit 4000 Euro und –trotz großer Einbußen durch die Corona-Krise – das Restaurant Cantina Mexicana mit 2000 Euro.

„Wir rechnen damit, dass wir in unserer Schuldnerberatung, der Schwangerenberatung und dem Sozial- und Migrationsdienst die Auswirkungen der Pandemie auf viele Familien erleben werden. Durch das hohe Spendenaufkommen können wir in unseren Beratungen mehr Kinder auch materiell unterstützen, deren Eltern aufgrund der Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten, damit die Kinder weiter in ihrer Entwicklung gefördert werden können“, erklärt die Geschäftsführerin vom Kirchenbezirk südliche Kurpfalz Ursula Igel.

Die Wünsche der Kinder ändern sich jedes Jahr ein wenig. „Hoch im Kurs waren diesmal Winterkleidung, Spiele, ferngesteuerte Autos, Armbanduhren oder Prinzessinnenkleider und Deko fürs Zimmer“, sagt Wettstein. Auf all das dürfen sich die Kinder an Weihnachten freuen.

