Alle Künstler sagen für 2021 fest zu

4 Fotos ansehen Brad Paisley hätte dieses Jahr nur zwei Auftritte in Deutschland gespielt. © picture alliance / dpa

So etwas hat Rolf Weinmann noch nie erlebt. Seine gesamte Planung für den Konzertsommer ist Geschichte. Der Chef der Firma Provinztour, die seit vielen Jahren die Open-Air-Reihe Musik im Park im Schwetzinger Schlossgarten mit großem Erfolg veranstaltet, konnte dem jetzt ausgesprochenen Verbot für Großveranstaltungen bis 31. August gestern im Gespräch mit dieser Zeitung auch etwas Gutes abgewinnen: „Wir haben jetzt Klarheit und wissen, was zu tun ist“, sagt Weinmann.

Eigentlich stand die Konzertreihe für 2020 und der Vorverkauf lief bis Anfang März ganz hervorragend.

US-Country-Superstar Brad Paisley sollte am 31. Juli, die Liedermacher Max Giesinger am 29. Juli und Wincent Weiss am 30. Juli, sowie Popstar Bryan Ferry am 1. August auftreten. Klar, dass alle diese Konzerte für 2020 jetzt ausfallen müssen. Aber – und das ist die gute Nachricht: Alle vier Künstler haben bereits zugesagt, dass sie im kommenden Jahr im gleichen Zeitraum nach Schwetzingen kommen werden.

Gerade im Moment läuft die terminliche Endabstimmung und möglichst bald wird Rolf Weinmann die genauen Termine bekannt geben. Und alle bereits gekauften Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit für die neuen Termine. Nachdem jetzt auch eine Gesetzgebung zu diesem Thema kurz vor der Verabschiedung im Bundestag steht, in der Veranstalter die Tickets nur gegen Gutscheine umtauschen müssen und erst, wenn jemand bis Januar 2020 diesen nicht einlösen kann, dem Käufer das Geld zurückgeben muss, ist das mit Sicherheit eine gute Lösung für die Fans.

„Zudem versuchen wir derzeit, für 2021 vielleicht noch einen zusätzlichen fünften Konzertabend zu organisieren, aber dafür sind noch keine Verträge gemacht“, sagt Rolf Weinmann. Und er wolle auch mit der Schlossverwaltung darüber sprechen, ob zu einem anderen Zeitpunkt im Jahr 2021 vielleicht noch weitere Konzerte möglich sind, so der Sprecher von Provinztour.

Übrigens ist die Lage nicht ganz einfach für die Veranstalter solcher Konzerte. Denn üblicherweise müssen Stars wie diese bereits beim Abschluss der Verträge zumindest zur Hälfte bezahlt werden. Und da wird es schwierig, auch nur einen Cent wieder zurückzubekommen. In der Regel gibt es da auch keine Versicherungen. Beispielsweise ist auch die riesige Bühne, die für den Schlossgarten notwendig ist, bereits zur Hälfte bezahlt. Da kann der Veranstalter dann nur darauf hoffen, dass der Anbieter dieses Jahr ohne Veranstaltungen überlebt und seine Leistung 2021 erbringen kann.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 16.04.2020