Alle Muskeln gespannt

Calisthenics – dieser Begriff wird nur wenigen Menschen etwas sagen. Es ist ein relativ neuer Sporttrend – ein intensives Eigengewichtstraining, das mithilfe von Barren, Stangen und anderen Trainingsgeräten ausgeführt wird. Ursprünglich aus den USA stammend erfreut sich der Fitnesstrend seit einigen Jahren auch im deutschsprachigen Raum großer Beliebtheit. Nun gibt es solch eine Anlage auch auf dem Vereinsgelände des Turnvereins 1864 in der Schwetzinger Sternallee.

Ein Abschnitt des Sportplatzes wurde dafür genutzt, um die moderne Trainingsanlage zu bauen. Der Turnverein hat dafür über 40 000 Euro in die Hand genommen, um seinen Mitgliedern so ein neues Angebot zu machen – auch oder gerade in Zeiten von Corona.

Deswegen war auch keine große Einweihungsfeier möglich. Im kleinen Kreis trafen sich einige TV-Mitglieder mit dem städtischen Kultur- und Sportamtsleiter Roland Strieker, der das Projekt von Anfang an begleitet hatte. „Das war die Idee unseres Vorsitzenden Robin Pitsch, als wir vor drei Jahren mit dem neuen Vorstand angetreten sind“, blickt die zweite Vorsitzende Annika Lin zurück. Ende 2018 begannen sie mit den konkreten Planungen, nun wurde die Anlage im Sommer gebaut.

In anderen Länder ist Calisthenics schon länger etabliert. „In Tschechien war es als Erstes ein Trend“, berichtet Vorstandsmitglied und Vereinsmanager Morten Angstmann, der sich federführend um die Umsetzung gekümmert hat.

Bewegungsabläufe optimieren

Calisthenics zähle zu den Ganzkörperworkouts und beanspruche so sämtliche Muskeln im Körper, vor allem aber den Schultergürtel. In erster Linie ziele das Training auf Muskel- und Kraftaufbau durch die Optimierung natürlicher Bewegungsabläufe ab.

Im Hintergrund trainiert die Outdoor-Fitness-Sportgruppe des Vereins fleißig, Übungsleiter Christian Beck hat genügend Ideen, was mit den Stangen und Streben angestellt werden kann. „Aber auch die Leichtathleten und die Läufergruppe nutzen sie schon“, erzählt Morten Angstmann. Und sogar die Mannschaftssportarten – wie zum Beispiel die Handballer – hätten großes Interesse, hier aktiv zu werden.

„Ich freue mich, dass der Verein solche Ideen hat und solche Innovationen fördert“, sagt Roland Strieker. Die Stadt hat das Projekt mit 30 Prozent der anfangs geplanten Baukosten unterstützt. Inzwischen ist alles etwas teurer geworden – auch wegen des Bodens. „Das ist der Rolls Royce unter den Fallschutzmatten“, erklärt Morten Angstmann, dass dem TV die Sicherheit lieb und teuer war.

Apropos Sicherheit: Die Nutzung der Calisthenics-Anlage ist wie der Sportplatz nur Mitgliedern des Turnvereins gestattet. Für die Desinfektion in Corona-Zeiten ist jeder Nutzer aber selbst verantwortlich, der TV kontrolliert die Geräte aber jede Woche. ali

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.10.2020