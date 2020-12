Alle Präsenzgottesdienste sind abgesagt

Es war alles geplant für Weihnachten - mit Hygienekonzept und Ticketreservierung für die Gottesdienste in der Kirche oder auch mit Open-Air-Stationen und lebendigen Eseln im Hirschacker. Jetzt hat sich die evangelische Kirchengemeinde aber entschlossen, alle Präsenzveranstaltungen abzusagen. Wir haben darüber mit Pfarrer Steffen Groß (Bild) gesprochen.

Wie kam es zu der Entscheidung?

Steffen Groß: Wir haben im Kirchengemeinderat gemeinsam entschieden, alles bis zum 10. Januar abzusagen - drinnen und draußen. Nicht so sehr wegen des Infektionsrisikos, wir hatten ein gutes Hygienekonzept. Aber es ist einfach das falsche Signal, wenn an zehntausenden Orten in Deutschland Millionen von Menschen zusammenkommen und Gottesdienst feiern, wo es doch eigentlich gilt, Kontakte zu reduzieren. Und dass seit Freitag die Nachfrage nach Tickets für unsere Gottesdienste total eingebrochen ist, zeigt, dass die Menschen diese Entscheidung ohnehin schon für sich getroffen hatten.

Ist es eine Vorgabe der Landeskirche?

Groß: Grundsätzlich liegt die Entscheidung bei den Kirchengemeinden. Die Landeskirche empfiehlt aber, ab einem Inzidenzwert von über 200 nur noch ausnahmsweise Präsenzgottesdienste zu feiern. Wenn es über 300 geht, dann wäre es nicht mehr erlaubt. Aber wissen heute nicht, ob wir vielleicht bis Heiligabend die 300 erreichen. Vor allem aber sind wir jetzt solidarisch mit all denen, die auch Einschränkungen ertragen müssen. Ich persönlich wünsche mir, dass die Landeskirche da künftig noch deutlichere Zeichen setzt.

Aber fehlt nicht etwas ohne die Weihnachtsgottesdienste?

Groß: Natürlich, keine Frage. Aber wir haben ja auch gute Alternativen. So weiten wir unser digitales Angebot deutlich aus und planen weitere Online-Gottesdienste so wie unser erfolgreiches Formal „for your soul“, das es übrigens bis Ostern geben wird. Und wir senden alles bewusst aus der Kirche. Der Kirchenraum ist einfach an Weihnachten für viele Menschen besonders wichtig. Am Heiligabend etwa gehen wir um 17 Uhr auf Sendung. Dazu gibt es großartige Gottesdienste im Fernsehen. Niemand muss ohne Segen Weihnachten feiern.

Was ist mit den Menschen, für die die Kirche auch Ort der Erholung, der Erfüllung oder des Trostes ist, gerade in diesen trostlosen Zeiten?

Groß: Dafür öffnen wir die Kirche als Zufluchtsort. Wir werden niemanden alleine lassen. Wir stehen für seelsorgerische Gespräche bereit, die Menschen können beten und eine Kerze anzünden. Wir achten dabei auf die Hygienevorschriften und dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig in der Kirche sind. Nächstenliebe kann ja auch heißen, Distanz zu wahren. Aber wir sind für die Menschen da, gerade an Weihnachten.

Was wünschen Sie sich für 2021?

Groß: Natürlich, dass die Pandemie möglichst weltweit besiegt werden kann. Und dass die Solidarität, die in Corona-Zeiten vielerorts gezeigt wurde, auch in Zukunft bestehen bleibt. Ich hoffe auch, dass die neue Kreativität erhalten bleibt - so wie bei unseren vielen Ehrenamtlichen in der Kirchengemeinden. Da sind tolle Sachen entstanden, die wir weiterentwickeln wollen. Archivbild: Widdrat

