Alle sind hier gefordert

D rogenkriminalität hat viele Facetten. Da sind die Strukturen der organisierten Kriminalität, mit ihren unermesslichen Gewinnen aus den weltweiten illegalen Geschäften. Da sind die diversen Verteilerstrukturen, die an dem Geschäft partizipieren bis hin zum Kleindealer, der sich seine Sucht damit finanziert. Da gibt es aber auch die Konsumenten, die ihren Preis in verschiedener Hinsicht zahlen. „Jeder ist für sich selbst verantwortlich und muss wissen was er tut“, hört man häufig und das nicht nur an Stammtischen.

Allerdings wird diese vermeintliche Toleranz spätestens dann ad absurdum geführt, wenn Schüler und Schülerinnen im Alter von 13, 14 Jahren zum Konsum verleitet werden und dazu noch in einer Situation, in der sich der Wirkstoffgehalt der Cannabispflanzen deutlich erhöht hat, mit einem dadurch deutlich erhöhten Gefahrenpotenzial.

Eltern, Lehrer und alle Verantwortlichen der Gesellschaft sollten sich diese Problematik bewusst machen. Immer wieder aufklären, hinschauen und vermeiden sind hier gefragt und in Anbetracht des inzwischen qualitativ hochwertigen Marihuanas dringend notwendig. Hier ist ständige Wachsamkeit unabdingbar.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 04.07.2020