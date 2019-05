„Alle Wohnungen barrierefrei gestalten“

Die Linke plädiert in ihrem Wahlprogramm für ein „inklusives Schwetzingen“. Der Kreisverband Rhein-Hardt diskutierte das Thema bei einer Veranstaltung im Palais Hirsch, zu der Spitzenkandidat Werner Zieger rund drei Dutzend Zuhörer begrüßte. Gäste waren die Bundestagsabgeordnete der Linken, Gökay Akbulut, die über ehemalige Militärareale in der Region referierte, sowie das Partei-Vorstandsmitglied Ilja Seifert aus Berlin, welcher inklusives Bauen in den Vordergrund der Ausführungen stellte.

Gökay Akbulut, ehemals Gemeinderätin in Mannheim und seit zwei Jahren im Bundestag, sprach über die Konversionsflächen in der Quadratestadt. „Die sollten alle in städtischer Hand bleiben, das ist enorm wichtig für uns.“ Der Verkauf des ehemaligen Turley-Militärgeländes an einen Investor und dessen Weiterverkauf zu einem sechsfachen Preis sei ein Skandal: „Was dort passiert ist, darf sich nicht wiederholen.“ Konzerne, die nur auf Profit aus seien, sollten enteignet werden. Mit den Flächen in Mannheim, Heidelberg und Schwetzingen habe man aber ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Die Stadt Schwetzingen hatte unlängst eine Wohnungsbaugesellschaft gegründet. Das sei auch eine Möglichkeit für andere Kommunen, so Akbulut: „Wichtig sind dabei immer genossenschaftliches Bauen, Mehrgenerationen-Wohnen und Projekte für Menschen mit und ohne Behinderungen.“ Konversionsflächen müssten für die Menschen da sein, darüber hinaus sollten Ideen aus der Bevölkerung mit einfließen. „Und nicht auf Profitmaximierung bauen“, verlangte die Bundestagsabgeordnete viel mehr barrierefreies Bauen.

Pfaudler: Chance für Gehandicapte

Werner Zieger verwies auf die Tompkins Barracks im Hirschacker. Die Linke fordere hier, das Areal zu einem „vollen inklusiven Quartier“ auszubauen, ganz nach dem Vorbild des „Französischen Viertels“ in Tübingen. In Schwetzingen habe man aber das Problem, „dass der Oberbürgermeister gerne privatisiert und abgibt“, kritisierte Zieger. Mit verantwortlichem Handeln habe das nichts zu tun.

Auch für das Pfaudler-Areal habe man Forderungen formuliert. Alle Erdgeschosswohnungen müssten barrierefrei gebaut werden. Die Stadt müsse diese Wohneinheiten erwerben und dann bevorzugt an Menschen mit einem Handicap sozialverträglich vermieten. Bei der neu gegründeten Wohnungsbaugesellschaft blieb der Linken-Spitzenkandidat skeptisch. Man wisse einfach noch nicht Genaues. Deshalb sei es wichtig, dass die Linke im nächsten Gemeinderat vertreten ist. Es fehle nämlich „ein richtiges Korrektiv“. Kritische Fragen würden sonst „schnell ad acta gelegt“. Barrierefreies Bauen sei auch überhaupt nicht teuer, wandte sich Zieger gegen ein immer wieder vorgebrachtes Vorurteil. Das sei höchstens beim Umbau von Bestandswohnungen der Fall.

Behinderten Vorteile verschaffen

Ilja Seifert erläuterte in seinem Beitrag den „Nutzen-für-alle-Effekt“ des barrierefreien Bauens. Es gebe zahlreiche Beispiele aus allen Lebensbereichen: Wasser-Mischbatterien, Hörbücher, Niederflurbusse, Haltegriffe, taktile Leitstreifen und piepsende Ampeln, das alles sei eigentlich für behinderte Menschen entwickelt worden, käme heute aber längst allen zugute. „Wir brauchen nicht nur ein paar Prozent barrierefreie Wohnungen, sondern alle Wohnungen müssen von jedem erreicht werden können. Nur so geht Inklusion“, meinte Seifert, der seit 2007 Mitglied der Partei ist und ab 2008 Vorsitzender des Allgemeinen Behindertenverbandes in Deutschland war. Nur barrierefreies Bauen sei nachhaltiges Bauen. Es gehe eben nicht darum, dass Menschen mit Behinderungen sich der Umwelt anpassen müssten, sondern umgekehrt.

„Es geht darum, Nachteile abzubauen und nicht darum, behinderten Menschen Vorteile zu geben. Schaut darauf, dass diejenigen, die es schwerer haben, besser zurechtkommen. Sorgt dafür, dass in Schwetzingen gleich von Anfang an barrierefrei geplant wird“, empfahl Seifert den Genossen und forderte „mehr Solidarität in der Gesellschaft“.

Pflichtfach für Architekturstudium

Die lebhafte Diskussion zeigte weitere Aspekte der Inklusion auf. Bei der UN-Behindertenrechtskonvention habe Deutschland zwar unterschrieben, bei der Ratifizierung aber die irrige Annahme erkennen lassen, als gebe es hier keinen Handlungsbedarf mehr, weil schon alle Probleme gelöst seien, kritisierte Zieger. Inklusives Bauen müsste Pflichtfach für Architekturstudenten werden, war eine Meinung. Die Landesbauordnung habe zu viele Schlupflöcher, lautete ein anderer Diskussionsbeitrag. Nur eine inklusive Gesellschaft sei eine tolerante Gesellschaft, war sich die Runde einig. Beim Bauen müsse mehr auf die Investoren eingewirkt werden. „Kommunaler Druck ist immens wichtig“, plädierte Werner Zieger dafür, bei der Kommunalwahl der Linken die Stimmen zu geben.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.05.2019