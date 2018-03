Aller guten Dinge sind drei

Anzeige

Wer das Musical „Das kalte Herz“ aus der Feder von Elena Spitzner und Stefanie Robens noch nicht sehen konnte, hat am Freitag, 2. März, um 19.30 Uhr nochmal die Gelegenheit dazu.

Nach zwei ausverkauften Konzerten im Lutherhaus und wahren Begeisterungsstürmen hat sich der Sängerbund gemeinsam mit Chorleiterin Spitzner dazu entschlossen, das Stück nach dem gleichnamigen Märchen von Wilhelm Hauff ein drittes Mal, auch wieder im Lutherhaus, zu präsentieren. Der Inhalt des Märchens ist keineswegs verstaubt, behandelt es doch Themen der heutigen Zeit, in der das Streben nach Ruhm, Erfolg und Reichtum allgegenwärtig ist. Was sind denn eigentlich wirklich die essentiellen Werte im Leben eines jeden und was bedeutet Glück?

Karten gibt es voraussichtlich bis Donnerstag im Vorverkauf in Schwetzingen zu je 15 Euro (ermäßigt 12 Euro) bei Optik Schreiber, Mannheimer Straße 15-17 sowie Bäckerei Utz „Café Kleine Planken“, Mannheimer Straße 31, sowie bis einschließlich Freitag im Kundenforum dieser Zeitung am Schlossplatz. Für Kurzentschlossene gibt es Tickets an der Abendkasse zu je 18 Euro (ermäßigt 15 Euro). Einlass ist um 19 Uhr. zg