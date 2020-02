Alles begann mit einem Kinderumzug

Wenn sich am Dienstag, 25. Februar 2020, 15 Uhr, der Kurpfälzer Fasnachtszug in Bewegung setzt, dann gibt´s einen besonderen Grund zum Feiern: Denn es ist die 66. Narrenparade in Schwetzingen. Was 1951 mit einem kleinen Kinderumzug begann, entwickelte sich schnell zur größten Veranstaltung des Jahres in der Stadt und ist immer zum Ausklang der tollen Tage ein Publikumsmagnet mit bis zu 50 000

...