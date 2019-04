Alles dreht sich um Spargel

Tag des Baums

Mitstreitern für die Umwelt eine Heimat gegeben

Seit den 1960er Jahren war jede Dekade wärmer als die vorherige. Gletscher schwinden, der Meeresspiegel steigt an. Das Klima in der Rennstadt gleicht dem, vor noch wenigen Jahrzehnten in Mailand. Die Folgen des menschengemachten ...