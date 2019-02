Alles für eine romantische Auszeit

Der Tag für alle Verliebten steht vor der Tür: Am Donnerstag, 14. Februar, ist Valentinstag. Weltweit freuen sich Herzdamen und Herzbuben an diesem Tag über liebevolle Valentinsgrüße und Präsente. Unsere Zeitung hält ein Valentinstagspaket bereit, das in Kooperation mit Weltbild verlost wird.

Keine Frage, große Gefühle spielen die Hauptrolle an diesem Tag. Auf der Geschenke-Beliebtheitsskala ganz oben stehen rote Rosen, edle Pralinen oder ein gemeinsames Abendessen bei Kerzenschein, aber auch Schmuck wird gerne an die Liebste verschenkt. Valentinspräsente sowie herzige Deko-Ideen rund um den Tag der Liebe finden Geschenkesucher bei Weltbild, sowohl online als auch in den Filialen.

Aber auch kleine Gesten können voller Liebe stecken. Ist es nicht herrlich, zwischendurch zusammen eine Tasse aromatischen Kaffee zu trinken, gute Musik zu hören, die gemeinsame Zeit zu genießen und den Alltag auszublenden? Zusammen mit der Weltbild-Filiale in Schwetzingen, Mannheimer Straße 11, verlost unsere Zeitung alles für ein heimeliges Kaffeestündchen zu zweit: ein Radio im Retro-Design plus eine stylische Vintage-Kaffeemaschine, dazu eine Hand-Kaffeemühle für den besonders frischen Genuss und ein Kaffeebecher-Set. So holt das Valentinspaket die Zweisamkeit nicht nur am 14. Februar in den Alltag. zg

