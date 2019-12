Alles für ganz viel Heimeligkeit

Advent und Weihnachten sind die Anlässe für vielerlei Bräuche – besonders schön ist alle Jahre wieder das gemeinsame Backen. Heimische Küchen werden regelrecht zu Backstuben, Plätzchen werden ausgestochen und Gewürze, die das ganze Jahr über nicht zum Einsatz kommen, haben ihren großen Auftritt. Wenn der Duft vom Adventsbackwerk zu schnuppern ist, weiß jeder: Weihnachten ist nicht mehr weit.

Viele Menschen haben ihre Lieblingsplätzchen, die oft noch aus Großmutters Rezeptschatz stammen. Aber auch zuckerfreie Plätzchen und vegane Kekskreationen sind angesagt.

Diese Zeitung verlost in Kooperation mit der Weltbild-Filiale Schwetzingen in der Mannheimer Straße 11 ein tolles Adventspaket rund ums Thema Backen, weihnachtliches Dekor und Gemütlichkeit im Gesamtwert von rund 150 Euro. Enthalten ist eine rote Küchenmaschine in trendigem Retrolook, mit der das Backen gleich losgehen kann. Für die Teepause dazwischen gibt es zwei Keramikbecher mit Weihnachtsdekor und hübschem Schmuckdeckel. Dekorativ untergebracht werden die Weihnachtskekse in einer Plätzchendose aus Keramik mit Sterndeckel. Wer sich an neue Geschmacksrichtungen wagen will, wird im „großen Weihnachtsbackbuch“ fündig, neben Klassikern finden sich hier viele neue Plätzchenrezepte. Und drei Weihnachtskugeln aus weißem Porzellan zaubern heimelige Nostalgie ins Heim.

Schreiben Sie bis zum Donnerstag, 5. Dezember, 12 Uhr, eine E-Mail an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de, Betreff: Weltbild. Der Gewinner wird ausgelost und darf – pünktlich zum Nikolaustag – das Gewinnpaket in der Redaktion am Schlossplatz abholen. kaba/zg

