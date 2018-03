Anzeige

„Eigentlich ist Laufen eine Krux für mich, aber der Spargellauf muss sein“, sagt Gerd, der dann im Sommer wieder auf Triathlon umsteigen wird. Um für den Schwetzinger Lauf fit zu sein, besucht er zum wiederholten Mal den Laufkurs bei Kerstin Leibert. Die 43-jährige Langstreckenläuferin bereitet hierbei Sportler mit Lauferfahrung auf den Zehn-Kilometer-Wettkampf vor.

In zehn Wochen steigern sie sich von Training zu Training, um zum Rennen am Sonntag, 22. April, in Bestform an der Startlinie zu stehen. Zum siebten Mal wurde Leibert von dem Spargellauf-Orga-Team gebeten, den Vorbereitungskurs zu leiten. Der gute Ruf eilt der Trainerin voraus: Mit 16 Teilnehmern ist der Kurs ausgebucht. Nicht nur Gerd ist „Wiederholungstäter“. Auch andere schwärmen: Bei Kerstin sei es einfach immer super. Sie halte die Gruppe zusammen.

Da die Leistungsunterschiede doch vorhanden sind, dürfen die schnelleren Athleten auch mal etwas vorausrennen, müssen dann aber auch umkehren, damit alle wieder gemeinsam am Parkplatz ankommen. Und Kerstin läuft manchmal wie ein „Herdenhund“ zwischen den drei Gruppen vor und zurück.