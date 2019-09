Michael Klever und Barbara Kießling proben hier eifrig. © Kießling

Die Proben für die nächste Theatersaison der Kurpfälzer Bühne Schwetzingen laufen auf Hochtouren – ebenso der Kartenvorverkauf. Bei sieben Aufführungen des Stücks „Die Frauenflüsterer“ dürfen sich die Zuschauer wieder auf vergnügliche Stunden freuen, gilt es doch darum, im Alltag zweier Schwerenöter live mit dabei zu sein, heißt es in einer Pressemitteilung der Laienschauspieltruppe, die seit 2004 für beste Unterhaltung sorgt.

Ebenso wird die Autorin der Komödie, Heidi Mager, bei der Premiere am Sonntag, 27. Oktober, 15 Uhr, im Josefshaus mit dabei sein. Eintrittskarten dafür gibt es allerdings keine mehr und auch die Vorstellung am Sonntag, 3. November, 15 Uhr, ist ausverkauft. Unsere Zeitung verlost in Kooperation mit der Kurpfälzer Bühne 3 x 2 Eintrittskarten für Mittwoch, 30. Oktober, 19.30 Uhr. Wer weiß, wie alt die Kurpfälzer Bühne ist, schreibt an sz-gewinnspiel@ schwetzinger-zeitung.de, Betreff: Kurpfälzer Bühne. Einsendeschluss: Freitag, 4. Oktober, 11 Uhr. zg/kaba

