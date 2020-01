Als Aussteller bewerben

Kunsthandwerker, Gastronomen und Künstler können sich ab sofort für den Kurfürstlichen Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerkermarkt im Schloss Ehrenhof bewerben. Die Stadt Schwetzingen veranstaltet in Kooperation mit den „Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg“ bereits zum zehnten Mal den Weihnachtsmarkt. Dieser findet an den vier Adventswochenenden von Donnerstag bis Sonntag statt.

Für den Kunsthandwerkermarkt im Schloss Ehrenhof können Interessierte sich als Anbieter von weihnachtlichen Artikeln, Schmuck, Holzschnitzwaren oder als Handwerker mit Vorführung wie Töpfer, Glasbläser oder Korbflechter bewerben. Eigene Zelte, Hütten oder Verkaufsstände sind nicht zugelassen.

Programm mitgestalten

Interessierte können sich auch für das gastronomische Angebot und als Künstler, Band und Walking Act für das Programm bewerben. Die Bewerbungen mit Angaben des Warenangebotes und der Bühnendarbietungen sowie aktuelle Fotos müssen bis spätestens Montag, 31. Januar, an die Touristinformation in der Dreikönigstraße 3 oder per E-Mail an touristinfo@schwetzingen.de gesendet werden. zg

