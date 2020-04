Als Casanova im Garten lustwandelte

Heute vor 295 Jahren, am 2. April 1725, kam in Venedig ein legendärer Abenteurer zur Welt: Giacomo Girolamo Casanova. Der weltgewandte Schriftsteller war auch in Schwetzingen zu Gast. Im Jahr 1767 stattete der dann 42-Jährige der kurfürstlichen Sommerresidenz, einem kulturellen Hotspot jener Zeit, einen Besuch ab. Ob er hier auch Liebschaften gepflegt hat und gebrochene Herzen hinterließ wie in Venedig und anderswo auf der Welt, ist leider nicht überliefert.

Im Juli 1767 kam Giacomo Casanova nach Mannheim – zuvor hatte er am württembergischen Hof Station gemacht. In der Residenz der Kurpfalz wollte er einen Freund treffen: den Mediziner Francesco Antonio Algardi. Der italienische Doktor war der Leibarzt des Pfalzgrafen Friedrich von Zweibrücken. Und wie der gesamte Hofstaat hielt sich auch Algardi wie immer zu dieser Jahreszeit nicht in der Quadratestadt sondern in der Sommerresidenz Schwetzingen auf. Der Pfalzgraf von Zweibrücken bewohnte ein Appartement im Stockwerk über der kurfürstlichen Beletage. Casanova verbrachte die Tage in der Gesellschaft Algardis und des kurpfälzischen Hofpoeten Mattia Verazzi.

Was erlebte der europäische Lebemann Casanova im beschaulichen Schwetzingen? Jahrzehnte später schrieb er dazu in seinen Memoiren: „Nach 14 Tagen beendete ich meinen erfreulichen Aufenthalt in Schwetzingen; beim Poeten Verazzi ließ ich einen kleinen Teil meines Gepäcks zurück und versprach ihm, es eines Tages abzuholen, fand jedoch nie mehr Zeit dazu.“

Eine schillernde Gestalt

In seinen Memoiren erzählt er gewandt und spannend von seinem Leben: ein Abenteurer und Globetrotter, ein genussfreudiger Lebemann und Glücksritter. Vor allem seine ungezählten Liebesgeschichten und Affären prägen bis heute seinen Ruf. Dabei war Giacomo Casanova ein messerscharfer Beobachter der Verhältnisse. Und ganz sicher war er ab den 1750er Jahren eine der schillerndsten Gestalten in der eleganten Gesellschaft im Umkreis der europäischen Höfe.

Ein internationaler Besuchermagnet war Schwetzingen ja schon im 18. Jahrhundert: Nach dem Ausbau des Jagdschlosses zur fürstlichen Sommerresidenz erreichte die heutige Spargelstadt ihre höchste Blüte höfischen Glanzes unter der Regierung von Kurfürst Carl Theodor. Berühmte Persönlichkeiten wie der französische Philosoph Voltaire und Wolfgang Amadeus Mozart waren hier zu Gast und genossen das kulturelle Niveau im Umkreis des Kurfürsten.

Ob der Besuch des berüchtigten Abenteurers und Schürzenjägers Casanova ein weiterer Höhepunkt im höfischen Leben in Schwetzingen war? Der gewandte Lebemann soll jedenfalls ein eleganter und unterhaltsamer Plauderer gewesen sein. Und das gefiel den Damen im Hofstaat ganz bestimmt.

Giacomo Girolamo Casanova wurde als Sohn einer Schauspielerfamilie am 2. April 1725 in Venedig geboren. Nach einem missglückten Karrierestart als Priester machte er bald durch sein abenteuerliches Leben, seine Liebschaften und den ausschweifenden Lebenswandel von sich reden.

Wegen „Schmähungen gegen die heilige Religion“ wurde er 1755 verhaftet, 15 Monate später gelang ihm aber die spektakuläre Flucht aus den Bleikammern, den venezianischen Verließen. In den folgenden Jahren bereiste Casanova ganz Europa und machte Bekanntschaft mit den Prominenten der Zeit, vom Papst über den Preußenkönig Friedrich den Großen bis zu Zarin Katharina II. Seine letzten Lebensjahre verbrachte der gealterte Abenteurer als Bibliothekar des Fürsten Waldstein auf Schloss Dux, heute in Tschechien. Hier lebte er von 1785 bis zu seinem Tod am 4. Juni 1798 und widmete sich dem Überarbeiten seiner Erinnerungen. Seine Memoiren zählen zur Weltliteratur und wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt. zg

Donnerstag, 02.04.2020