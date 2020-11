Als der kleine Timo Karl Dall entdeckte

Werner Höfer erinnert sich noch gut an den Moment, als sein damals elfjähriger Sohn Timo ins Foyer des Hotels Adler-Post kam und beim Anblick eines dort sitzenden Gastes spontan und erfreut verkündete: „Den kennen wir doch, das ist der Karl Dall.“ Das zeigt nicht nur, wie prominent der am Montag verstorbene Komiker, Schauspieler, Sänger und Moderator war, sondern auch, dass er schon einmal in Schwetzingen war.

Das schier unerschöpfliche Gästebuch des Hotels beweist es: Am 17. und 18. Oktober 1985 logierte er im Adler-Post und hinterließ seine Grüße samt Autogramm und Foto. Warum Karl Dall in Schwetzingen war, wusste Hotelier Höfer nicht mehr genau: „Wahrscheinlich ist er im Rokokotheater aufgetreten“, mutmaßte er.

Das Zeitungsarchiv bringt Licht ins Dunkel: Der Komiker gastierte im „Luxor“-Kino – und das auch schon zum zweiten Mal, allerdings beide Male mit dem annähernd gleichen Programm. Aber die 300 Zuschauer hätten sich trotzdem über seine Live-Blödeleiern amüsiert, heißt es im Bericht. ali

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 27.11.2020