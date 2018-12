Als die Zither in war

Über Leserreaktionen freuen wir uns in der Redaktion immer, besonders, wenn es positive sind. So hat mich im Nachgang einer Kolumne über meine potenziellen Lieblingslieder ein schöner Brief als persönliche vorweihnachtliche Überraschung erreicht, der einfach veröffentlicht werden muss. „Beim Lesen Ihrer Betrachtung über die musikalischen Wegbegleiter Ihres Lebens in der Schwetzinger Zeitung vom 21. November sind bei mir alte Erinnerungen wach geworden“, schreibt Erna Neuber aus Oftersheim.

Der Grund dafür ist, dass ich als eines meiner Lieblingslieder die von meinem Großvater auf der Zither gespielte Titelmelodie aus dem Film „Der dritte Mann“ aufgezählt hatte. Und da wurden bei Erna Neuber auch Erinnerung wach: „Sofort musste ich bei der Erwähnung Ihres Opas an meine Zeit beim Zitherverein Edelweiß denken.“ Damals spielte die junge Erna – geborene Gieser – in dem Ensemble mit, in dem Jahre später übrigens auch ich als mittlerweile viertes Familienmitglied mitwirkte.

In ihrem Fotoalbum hat Erna Neuber sogar noch ein Bild aus jener Zeit gefunden, vom Feuerwehrjubiläum. „Es stammt von einer Veranstaltung im Zirkelsaal des Schwetzinger Schlosses. Von den abgebildeten Personen kenne ich nicht mehr alle Namen“, schreibt mir die Oftersheimerin. Aber die meisten weiß sie noch und viele sind den alten Schwetzingern und Oftersheimern noch bekannt Zu sehen sind vorne links Hugo Proske als Dirigent und Geigenspieler, ganz links Hedwig Ackermann (geb. König) an der Zither, dahinter Adolf Dengler und Lioba Berlinghof an der Zither, Herrmann Schlotthauer (Mitte) am Bandoneon, dahinter meine Tante Margret Jung (geb. Weiß) an der Gitarre, vorne mit Fliege der besagte Opa Georg Weiß – hinter ihm seine Tochter und folglich meine Mutter Ingeborg Lin (geb. Weiß), neben ihm Günther Kugler und dahinter Erna Gieser als jüngstes Ensemblemitglied, alle an der Zither. Vielleicht kennt jemand die anderen Namen.

„Viele der Abgebildeten leben nicht mehr, der Verein wurde aufgelöst und so langsam stirbt die Zithermusik in unserer Gegend aus“, bedauert Erna Neuber und weiß, dass es in vielen Haushalten noch Instrumente gibt. „Nur, wer will so etwas altmodisches noch lernen? Die Frage wäre auch wo und bei wem?“ Sie selbst hat noch bis 2016 (oft zusammen mit Hedwig Ackermann oder der verstorbenen Gertrud Rehm) musiziert. Nach einem Ellbogenbruch kam leider das Aus. Nun bleiben ihr nur noch die schönen Erinnerungen an die Zeit der Walzer, Märsche, Polkas und Schrammeln beim Zitherverein „Edelweiß“. „Sie sind und bleiben die musikalischen Wegbegleiter meines Lebens“, schreibt sie und ganz zum Schluss: „Übrigens: Die Idee mit den fünf Lieblingssongs zur Geburtstagsparty finde ich super.“ Das fanden auch die Gäste.

