Als Multitalente vielseitig einsetzbar

Kreis.„Vier neue Mannschaftstransportwagen (MTW) für die Hilfsorganisationen – darüber freuen wir uns sehr“, begrüßte der Leiter des Ordnungsdezernats, Christoph Schauder, in der Außenstelle Ladenburg Vertreter der DRK-Kreisverbände Mannheim und Rhein-Neckar/Heidelberg sowie des Malteser Hilfsdienstes. „Die im Landkreis stationierten Fahrzeuge sind als Multitalente sehr vielseitig einsetzbar“, erläutert Schauder. Insbesondere werden diese für den Katastrophenschutz gebraucht.

Neben dem sprichwörtlichen Transport der Mannschaft zum Einsatzort können die MTW auch zur Versorgung mit Einsatzmaterial verwendet werden oder als Zugfahrzeuge von Einsatzanhängern. „Immer wenn ein flexibel nutzbares Fahrzeug benötigt wird, kommt daher der MTW zum Einsatz, was ihn für die Katastrophenschutzeinheiten so wertvoll macht“, so Schauder.

Das Innenministerium hat als Ersatz für Fahrzeuge, die aufgrund ihres Alters ausgesondert werden mussten, insgesamt 26 neue Mannschaftstransportwagen (MTW) für das Land Baden-Württemberg beschafft. Vier wurden dem Rhein-Neckar-Kreis zugeteilt, womit die Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten im Landkreis weiter verbessert werden kann. Die Wagen vom Typ VW Crafter haben jeweils ein zulässiges Gewicht von 3,5 Tonnen. Damit möglichst viele Einsatzkräfte die neuen Fahrzeuge in den Einsatz fahren können, war es wichtig, darauf zu achten.

Fahrzeuge hegen und pflegen

„Dankeschön für die beiden neuen Fahrzeuge“, begann Oliver Ogryseck vom DRK seine Ausführungen. Bei der Zuteilung der Fahrzeuge wurden dem Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg zwei der vier MTW bereitgestellt. Die Katastrophenschutzeinheit Wiesloch, stationiert in Walldorf, freut sich über ein Fahrzeug, ebenso die Einsatzeinheit Eberbach mit Sitz in Epfenbach. „Mit diesen Fahrzeugen ist es uns möglich, alle Aufgaben optimal zu erledigen“, so Ogryseck und weiter: „Wir werden die Fahrzeuge hegen und pflegen und dafür sorgen, dass sie heil aus den Einsätzen kommen.“

Fahrzeug Nummer drei ging ans DRK Mannheim und deckt die Katastrophenschutzeinheiten des östlichen Rhein-Neckar-Kreises ab – Standort ist Weinheim. Das vierte Fahrzeug ging an den Malteser Hilfsdienst und wird künftig in Wiesloch zum Einsatz kommen. „Wir sind sehr froh über den neuen MTW und seine moderne Ausstattung“, sagt Tobias Adler.

„Mit der Neuanschaffung der MTW wurde die Schlagkraft der Katastrophenschutzeinheiten im Landkreis erhöht und ein Schritt hin zu einer modernen, technisch aktuellen, aber auch angemessenen Ausstattung gegangen“, ist Christoph Schauder überzeugt und hofft, dass die Helfer mit ihnen immer wohlbehalten von ihren Einsätzen zurückkommen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 30.08.2018