Als Zugabe gibt es Legendäres von Glenn Miller

Die Rhine River Bigband unter der Leitung von Peter Ehringer (rechts) spielte zum Picknick-Konzert am Seepferdchen-Brunnen. © Widdrat

Der Teil des Schlossgartens hinter dem südlichen Zirkelbau ist nur wenig bekannt. Auch an gut besuchten Tagen kommen kaum Gäste in diesen Bereich, der von großen Bäumen und dem 1715 fertiggestellten Seepferdchen-Brunnen begrenzt wird. Am Sonntagvormittag war das anders. Gut 250 Besucher kamen zum Picknick-Swing-Konzert mit der Rhine River Bigband. Allerdings frönten nur wenige Gäste der

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2824 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 12.06.2018