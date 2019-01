Alte Wollfabrik in neuen Händen

In der Alten Wollfabrik geht eine Ära zu Ende und ein neues Kapitel wird aufgeschlagen: Seit wenigen Tagen ist nicht mehr Harald Zimmermann der Chef des Veranstaltungstempels, den er vor rund zehn Jahren mit viel Leidenschaft quasi aus dem Boden gestampft und seitdem mit viel Herzblut betrieben hatte. Neuer Inhaber ist Joachim Schulz. Der 61-Jährige ist ein Ur-Schwetzinger, der viel Erfahrung nicht nur im kaufmännischen, sondern auch im gastronomischen und musikalischen Bereich mitbringt. Gestern nun verkündeten Schulz und Zimmermann – mitten in den Aufbauarbeiten für das heutige SWR-Konzert mit Max Mutzke – unserer Zeitung exklusiv, dass die Sache in trockenen Tüchern ist.

Joachim Schulz hat früher selbst Musik gemacht und war im Laufe seines vielfältigen Berufslebens auch mal im Künstlermanagement tätig. „Da kommt das Faible her“, erzählt er und betont: „Die Musik- und Varietébranche war immer ein wichtiger Punkt in meinem Privatleben, auch durch meine Freunde.“ Ohne diesen Enthusiasmus wäre er wohl auch nicht auf die Idee gekommen, in solch ein außergewöhnliches und großes Projekt zu investieren. Denn zur „Verkaufsmasse“ gehört nicht nur die Alte Wollfabrik in der Wildemannstraße, sondern auch das angrenzende Gasthaus „El Greco“ und ein weiteres Nachbarhaus in der Mannheimer Straße.

Pläne reifen fast ein Jahr

Ursprünglich hatte der Unternehmer, der während seiner Zeit in Asien auch lange ein Restaurant mit Jazzclub betrieben hatte, nur in Immobilien investieren wollen, berichtet er schmunzelnd. Bis er von den Verkaufsplänen von Zimmermann hörte. Die Kontaktaufnahme war problemlos. „Ich kenne ihn, seit ich 16 bin“, sagt Schulz lachend. Erinnerungen an Harald Zimmermanns gastronomische Stationen in der „Galerie“, im „Amboss“ und im „Kaffeehaus“ werden wach.

Zum ersten Mal war der heutige Besitzer erst am 3. Februar 2018 in der Alten Wollfabrik – beim Konzert von Markus Zimmermann, der übrigens jetzt am Samstag wieder dort auftritt. „Seitdem hatten wir gefühlt fast täglich Kontakt“, erinnert sich Harald Zimmermann, der sofort gemerkt hatte, dass Joachim Schulz dieses Vorhaben reizen würde.

Fast ein Jahr dauerte es noch, bis die Pläne reiften und alles über die Bühne gebracht werden konnte. Inzwischen war Schulz logischerweise unzählige Male in der Alten Wollfabrik, schaute sich alles genau an und feilte an Ideen und Konzepten. Mit René Neumann, einem alten Handballkumpel aus TV-Zeiten, hat er sich einen Experten für Marketing sowie auch für Varieté, Kleinkunst und Comedy mit ins Boot geholt, der selbst als Entertainer, Clown und Künstler auf der Bühne gestanden hat und seit Jahren im Bereich Eventmanagement und Erwachsenencoaching tätig ist. Er soll sich unter anderem um die Akquise im Firmenkundenbereich kümmern.

„Das Team Wollfabrik wird erweitert“, erklärt Joachim Schulz, der schon übergangsweise einen Bürocontainer aufgestellt hat. Denn früher wurde alles vom „Kaffeehaus“ gemanagt, jetzt ist die Wollfabrik eigenständig. Und wenn es nach dem neuen Inhaber geht, soll das Management ausgebaut werden. Schulz sieht noch freies Potenzial in dem Schmuckkästchen, das künftig Schauplatz für zusätzliche Veranstaltungen sein soll. Er kann dabei auf die gute Basis bauen, die Harald Zimmermann in allen Bereichen gelegt hat. Und in dessen Sinne will er es auch weiterführen. „Ich bin Schwetzinger, die Wollfabrik ist eine Institution. Wo gibt es denn so etwas in einer 22 000-Einwohner-Stadt? Deshalb will ich das Ding so lange erhalten, wie ich es kann“, betont Joachim Schulz. Schließlich sei er ja auch nicht mehr der Jüngste, lacht er.

Erste Schritte hat er neben dem Bürocontainer schon eingeleitet: eine GmbH gegründet, eine neue Homepage fertiggestellt und erste Schönheitsreparaturen in Angriff genommen. Investitionen in die Technik sollen genauso folgen wie Werbemaßnahmen. Denn außen gibt es keine Reklame, keine Wegweiser. „Die Leute finden die Wollfabrik oft nicht.“ Und mittlerweile hat die ein riesiges Einzugsgebiet, viele Besucher kommen von auswärts. Die Wollfabrik sei ein großer Werbeträger für Schwetzingen. Bestes Beispiel sei das Konzert von Max Mutzke heute, für das der SWR sogar über die Grenzen Baden–Württembergs hinaus Werbung gemacht habe. Ein Konzert der Schwetzinger Festspiele findet ebenfalls dort statt. „Deshalb würden wir uns über eine erweiterte Unterstützung der Kommune freuen“, sagt Joachim Schulz diplomatisch.

Harald Zimmermann (69) ist derweil beileibe nicht im Ruhestand. Er wirbelt weiter wie gewohnt an allen Fronten. „Ich hab heute Morgen um sechs angefangen“, erzählt er und kümmert sich quasi zeitgleich um die Probleme der SWR-Techniker, um einen feststeckenden Poller vor dem Haus und die richtig sitzenden Hussen auf den Tischen und Bänken. „Ich mache es nach wie vor mit Freude und Spaß“ – so wie er es seit 1979 im „Kaffeehaus“ und seit 2008 in der Wollfabrik macht. „Du kannst mich ja nicht hängenlassen“, hatte Joachim Schulz spaßeshalber zu ihm gesagt – wohlwissend, dass Harald Zimmermann sein „Baby“ Wollfabrik behutsam und fürsorglich in neue Hände übergeben wird.

