Altersarmut: Rentner gehen auch hier auf die Straße

Das ganze Leben gearbeitet. Von morgens bis abends. Und am Ende, da reicht das Geld kaum für das Nötigste. So geht es vielen Rentner.

Das will die Bewegung „Fridays gegen Altersarmut“ ändern. Vor vier Monaten habe Heinrich Madsen die Facebook-Gruppe ins Leben gerufen – jetzt stimmen bereits etwa mehr als 300 000 Mitglieder den Problempunkten zu. Die Gruppe ist jedoch durchaus umstritten. Die Facebook-Gruppe „Omas gegen rechts“ warnt beispielsweise vor Madsen als „scheinbar rechtsextreme und kriminelle Person“.

Fragwürdige Angaben gelöscht

Eine Zeit lang habe Madsen wohl ein Bild mit dem sogenannten Thor-Hammer um den Hals gewählt, ein mythologisches Symbol, das die extreme Rechte für sich entdeckt hat. Auf seiner Facebook-Seite sind allerdings alle fragwürdigen Angaben – auch das Bild – gelöscht. Einige rechtsorientierte Gruppierungen bewerben die Demonstration, um Mitglieder auf ihre Seite zu ziehen. Am vergangenen Samstag hat sich Madsen in der Facebook-Gruppe zu diesen Vorwürfen geäußert: „Wir sind keine Plattform, Untergruppe oder Gruppe der AfD“, schreibt er. „Seit einiger Zeit bringen zwielichtige Gruppierung, Printmedien, Parteien und Möchtegernkommunalpolitiker absichtlich Falschmeldungen in Umlauf“, erklärt er und verweist auf die Unabhängigkeit der Bewegung.

Auf einem Infoflyer steht das Lutherhaus fälschlicherweise als Austragungsort geschrieben. Der evangelische Pfarrer Steffen Groß distanziert die Kirche von dieser Bewegung. „Wir haben damit nichts zu tun, vermutlich treffen sich die Demonstranten vor dem Lutherhaus, wir werden das beobachten“, sagt er.

Auch Petra Zlabinger hat sich durch die Bewegung im Netz mit dem Thema beschäftigt – sie organisiert die Demo in Schwetzingen. „Ich komme aus dem Verkauf und diese Veränderung in der Rentenpolitik zerreißt mir das Herz“, erklärt sie am Telefon. Ihre Stimme bricht, sie schnieft. „Bei diesem Thema kommen mir immer die Tränen“, sagt sie. In der Gruppe werden viele Demonstrationen organisiert, um Gehör zu finden. Die Organisation ist für Zlabinger eine Herausforderung. „Ich habe so etwas noch nie gemacht. Die Mahnwache ist angemeldet und ich habe auch ehrenamtliche Ordner gefunden. Diese Woche gehe ich noch zur Polizei, ob ich irgendetwas nicht bedacht habe.“ Die Resonanz, die sie jetzt bereits für diese Bewegung in der Region bekommt, überwältigt Zlabinger. „Es werden sicher 60 Menschen mitmachen“, sagt sie. „Wir gehören keiner politischen Partei oder Gruppe an. Wir sind einfach ganz normale Rentner, die für eine bessere Zukunft auf die Straße gehen“, will auch Zlabinger noch mal klarstellen. Natürlich seien auch Menschen dabei, die noch im Arbeitsleben sind, „irgendwann sind wir ja alle Rentner“.

Die Veränderung – besonders die Besteuerung der Rente – könne einfach nicht sein, moniert Zlabinger. „Wir machen drauf aufmerksam, dass es trotz Rente viele Menschen gibt, die in Altersarmut leben. Es soll aufhören, dass Menschen im Müll nach Flaschen wühlen müssen.“

