Am Montag geht’s los

Lange geplant, diskutiert und beraten – am kommenden Montag, 2. März, gehen die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt zur Sanierung der Karlsruher Straße los. Die Umgestaltung beginnt am Schlossplatz und geht bis zum Parkhaus Schlossgarage und wird etwa 3,5 Monate dauern, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Die direkte Durchfahrt von Norden Richtung Bismarckplatz ist dann nicht mehr möglich. Die Innenstadt ist jedoch nach wie vor voll erreichbar – und zwar während jeder der insgesamt sechs Bauphasen. „Wie die Erfahrung aus anderen Maßnahmen zeigt, kann es in den ersten Tagen zu Behinderungen in der Innenstadt kommen“, schreibt Pressesprecher Wolfgang Leberecht. Wer nur von Norden nach Süden durchfahren möchte, solle den Baustellenbereich am besten weiträumig umfahren. Die Routen sind schon seit einigen Wochen beschildert. Durchgangsverkehr wollen die Verantwortlichen so vermeiden.

Die Tiefgarage beziehungsweise Geschäfte und Arztpraxen sind von Süden aus Richtung Clementine-Bassermann-Straße anfahrbar. Diese bleibt im mittleren Bereich zwischen Marstall- und Friedrichstraße weiterhin in beide Richtungen befahrbar. Somit ist die Fahrt vom Bahnhof kommend in Richtung Karlsruher Straße möglich. Anwohner, die ihre Fahrzeuge im Bereich der Höfe des Baustellenabschnitts parken und nutzen, bittet die Stadt bis Montag auszufahren.

Umleitungen gibt es auch für den Busverkehr, der nach Süden vom Bahnhof kommend über die Clementine-Bassermann-Straße und die Marstallstraße Richtung Südstadtschule abfließen wird. Die Haltestelle am Schloss kann während der Bauphase nicht angefahren werden. Ersatzhaltestellen sind in der Hebelstraße beziehungsweise in der Marstallstraße eingerichtet.

Optisch an Schlossplatz orientiert

Weiter geht es dann voraussichtlich Mitte Juni. Dann wird die Schlossgarageneinfahrt bis zum Sanitätshaus Schuh für etwa drei Monate saniert. In die Tiefgarage kommen Betroffene in diesem Zeitraum vom Schlossplatz aus. Die Forsthausstraße ist aus Richtung Süden erreichbar.

Optisch wird die Sanierung der Karlsruher Straße sich an den Bereichen des Schlossplatzes, Bahnhofsplatzes und der Carl-Theodor-Straße orientieren. Es werden die gleichen Materialien verwendet und so werde das Stadtbild abgerundet, heißt es im Flyer zur Umgestaltung der Karlsruher Straße. Die stark frequentierte Straße soll so aufgewertet werden. Die Anordnung der Fahrspuren, Fahrrad- und Gehwege wird während der Bauarbeiten verändert. Außerdem wird auch die Bepflanzung mit Bäumen und Grünstreifen und der Fahrbahnbelag nach Abschluss der Arbeiten anders aussehen. In der Bauzeit wird zudem die Infrastruktur der Straße erneuert, wie beispielsweise Abwasserkanäle und Wasserleitungen.

Die Stadt hat die wichtigsten Informationen in einem jetzt ausliegenden Flyer zusammengestellt.

Info: Übersichtsplänge gibt’s unter www.schwetzingen.de

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 29.02.2020