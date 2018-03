Am Schalthebel der Macht

Anzeige

Wer wollte nicht einmal in die Rolle eines Regierungschefs oder Wirtschaftsministers schlüpfen und an der Weltkarte oder der Börse agieren? Genau dies durften die Schüler des vierstündigen Politikkurses in Begleitung ihres Lehrers Hans Schreiner beim POL&IS-Seminar. Die Abkürzung steht für Politik und Internationale Sicherheit und ist ein realitätsgetreues Simulationsspiel, das von der Bundeswehr entwickelt wurde.

Die Schüler verbrachten dabei vier Tage im Kloster Bonlanden im Allgäu mit den Bundeswehroffizieren Florian Kling und Stefan Gram als Seminarleiter. Die Jugendoffiziere teilten die Abiturienten in zehn Regionen wie zum Beispiel Nordamerika, Arabien und China ein. Je ein Staatsminister und ein Wirtschaftsminister standen einem Weltbankpräsidenten, dem UN-Generalsekretär und Vertretern der Nichtregierungsorganisationen gegenüber.

Die Teiulnehmer mussten nun, ausgehend von den Bedingungen der jeweiligen Region für Umwelt, Finanzen und Außenpolitik, Entscheidungen fällen, die durch eingespielte Nachrichten jeweils stark beeinflusst werden. Da waren natürlich Verhandlungsstärke und Geschick gefragt. zg