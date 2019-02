Am Speiseplan der Vorfahren orientieren

Dass der Conceptstore „Lyksjø“ (sprich Lücksjö) alles bietet, was glücklich macht, steht außer Frage. Auf 40 Quadratmetern findet die Frau in der Heidelberger Straße 2 alles, was sie für ein komplettes Outfit benötigt, dazu Schmuckstücke von ausgesuchter Raffinesse oder gar individuell selbst zusammengestellt. Für Männer lohnt ein Blick in den Laden zudem, denn hier findet er, was der Frau gefällt. In perfekt aufeinander abgestimmter Vorauswahl präsentiert, fällt die hochmodische angesagte Wahl leicht.

Wenn es ein wenig nachhaltiger Lifestyle aus Holz, Keramik und Papier sein darf, sind die nordischen Länder Vorreiter und deshalb für Sabrina Kube dem Trend schon einen Schritt voraus. Kube berät ihre Kunden fachlich und lädt einmal monatlich zum VIP-Shopping ein. Im Store stellen sich fluffig weiche Kuscheltiere dem Dialog mit stabiler Keramik im Holzkleid, filigrane Schmuckstücke korrespondieren neben floralen und farbintensiven Blusen mit praktischen Taschen nachhaltiger Produktion. Der VIP-Abend wird, dank spezieller Themen, zum echten Event für alle Sinne, wobei Wohlfühlen und modisch on top sein absoluter Fokus sind.

Satte Rabatte für den ersten Blick auf die neueste Mode und aufs übrige Angebot erhöhen zudem die Attraktivität. „Schönheit von außen mit unserer Mode, den Accessoires können wir bieten, Schönheit fürs Auge zudem mit den funktionalen Gebrauchsgegenständen für den Alltag“, betont Kube. Die Schönheit eines Genussmoments gibt es mit den ausgesuchten Leckereien etwa mit den zartschmelzenden Trüffeln von „La Praline scandinavia“ oder geschmackvoller Lakritze. Schönheit und Wohlbefinden kommen jedoch in erster Linie von innen, von gesunder, ausgewogener Ernährung und ebensolcher Lebensweise. Wie das gehen kann, war Thema am Samstagabend.

Biologisch, bunt und regional

Heilpraktikerin Pamela Heinzmann aus Malsch hatte nicht nur viele Informationen und Tipps dabei, Rezepte für gesunden Süßgenuss mit Power gab es obendrein. Energiebällchen aus Datteln, Nüssen, ein wenig Kakao konnte man live probieren. „Lecker“, befanden die Besucher. Kekse gab es zum Schluss in der Give-away-Tasche mit Rezept zum Nachbacken (siehe Rezeptblock).

Heinzmann nahm die sieben Frauen mit in die Welt der gesunden Ernährung, die sich profan auf die Schlagworte biologisch, bunt, regional und saisonal zusammenfassen ließ. „Vielfältiges, frisches Essen ist ebenso wichtig, wie ausreichend Wasser trinken“, stellte die Heilpraktikerin unter anderem das intermittierende Fasten als einen Weg zur Gewichtsreduktion und zur Balance im Organismus vor. „Früher gab es nur sonntags Fleisch, nicht, wie heute täglich, oft gab es nur wenig zu essen“, schlug sie vor, sich an den Vorfahren zu orientieren. Den Stoffwechsel morgens mit einem Glas lauwarmem Wasser anregen und bei Verlangen nach Süßem auf die gesunde Variante ausweichen waren Tipps.

Den Blick auf neue Blusen mit floralem Druck, bequeme Hosen, Jacken und Pullover lenkte Marketingchefin Miriam Hohmann. Die Besucher probierten vieles an und kombinierten das Outfit mit diversen Accessoires. Gegenseitiges Begutachten inklusive, wie es das Konzept beinhaltet. Die Jüngsten der Stadt liegen Kube zudem am Herzen. Ihre aktuelle Aktion, selbsthergestellte Taschen aus recycelten Kaffeeverpackungen und liebevoll als Unikate angefertigte Ketten und Colliers zugunsten eines Kindergartens zu verkaufen, kommt an. „Die ersten Stücke sind schon weg“, freute sich Kube auf weitere Käufer der Aktion, die noch bis Mitte März läuft. zesa

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 18.02.2019