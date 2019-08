Amelie wird in Schweden doppelte Europameisterin

Die 14-jährige Schwetzingerin Amelie Paloma Gonzalez Podbicanin hat die European Deaf Golf Open Championship (Europameisterschaft im Gehörlosen-Golf) in Schweden gespielt und gleich zweimal Gold geholt. In der Einzelwertung bei den Frauen und mit Partnerin Stefanie Mayer in der Damen-Teamwertung. Bei der Europameisterschaft hat sie den Masters Course des Barsebäck Golf & Country Clubs

...