Amokalarm an Schule

Schwer bewaffnete Polizisten umstellen die Schule in Schwetzingen. © Priebe

Schwetzingen.Ein Amokalarm an einer Schule hat am Dienstag in Schwetzingen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Wie die Beamten mitteilten, wurde der Notruf um 14.30 Uhr in der Comenius-Schule abgesetzt. Die Polizei rückte mit zahlreichen Einsatzkräften an, Spezialeinsatzkommandos wurden mit Hubschraubern zum Ort des Geschehens geflogen. Nach der Durchsuchung des Gebäudes konnten die Beamten um 16.12 Uhr Entwarnung geben.

Die Schüler wurden zu einer Sammelstelle gebracht, wo sie von den Eltern abgeholt werden konnten. Wer oder was den Alarm ausgelöst hat, ist laut Polizei noch unklar. Die Ermittlungen laufen. jei

