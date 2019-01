Ampel stürzt auf Fahrradfahrer

Bei zwei Verkehrsunfällen am späten Dienstagnachmittag bei der Einmündung B291/Hockenheimer Landstraße sind ein Radfahrer und ein Rollerfahrer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei geriet ein Auto, das von Oftersheim kommend in Richtung Hockenheim auf die Hockenheimer Landstraße abbiegen wollte, wegen zu schneller Geschwindigkeit ins Schleudern und fuhr in einen Ampelmast. Dieser wurde aus der Verankerung gerissen, stürzte um und begrub einen Radfahrer unter sich, der dadurch an den Beinen verletzt wurde und ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Aufgrund des Ausfalls der Ampelanlage kam es in der Folge noch zu einem zweiten Unfall. Eine 50-Jährige wollte mit ihrem Auto von Schwetzingen kommend nach links in Richtung Oftersheim abbiegen und übersah dabei einen 62-jährigen Rollerfahrer. Beim Zusammenstoß im Kreuzungsbereich wurde dieser leicht verletzt. Am Auto entstand Sachschaden von 2000 Euro, am Roller von 4000 Euro. grö

