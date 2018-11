Ampeln werden intelligenter

Die Schwetzinger Ampelanlagen werden Stück für Stück intelligenter gemacht und so auf die Zukunft vorbereitet. Es werden also Technik und Software erneuert. Die Ampelanlage am Karl-Wörn-Haus ist schon aktualisiert worden. Gestern waren die Mitarbeiter der Firma Siemens an der Südstadtschule am Werk (unser Bild). Fußgänger mussten dadurch Umwege in Kauf nehmen und über Bedarfsampeln gehen. Danach folgt die Ampelanlage am Bismarckplatz. Die Arbeiten erfolgen immer in Blöcken von mehreren Tagen und dauern noch die nächsten Wochen an. Bisher läuft das planmäßig, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung. Die Ertüchtigung ist gerade im Hinblick auf einen besseren Verkehrsfluss und den bald geplanten Umbau der Karlsruher Straße notwendig. jüg/

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 29.11.2018