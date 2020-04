Amtsinhaber Stephan wird abgewählt

Schwetzingens oberbayerische Partnerstadt Schrobenhausen hat einen neuen Ersten Bürgermeister: Bei der Stichwahl setzte sich erwartungsgemäß Herausforderer Harald Reisner (Freie Wähler, Bild oben) gegen den Amtsinhaber Dr. Karlheinz Stephan durch – und zwar mit haushohem Vorsprung: Reisner kam auf beeindruckende 80,2 Prozent, nur 19,8 Prozent blieben für Stephan, der 14 Jahre lang an der Stadtspitze stand.

Schon im ersten Wahlgang vor 14 Tagen hatte der im Stadtteil Mühlried lebende Finanzbeamte Reisner (58), der seit 2014 im Gemeinderat sitzt, aus dem Stand 42,6 Prozent erreicht und war damit deutlich vor Stephan (61) gelegen, der nur 22,2 Prozent geschafft hatte. Gemäß der Landeswahlordnung gehen in Bayern nur die beiden Führenden in die Stichwahl, in der die Wähler – übrigens wegen Corona komplett per Briefwahl – eine klare Entscheidung getroffen haben. „Die breite Mehrheit der Wählerinnen und Wähler will den Wechsel im Bürgermeisteramt, das habe ich zu akzeptieren und das tue ich auch“, sagte Stephan (Bild) gegenüber dem „Donaukurier“. Den strahlenden Wahlsieger Harald Reisner zitiert die Zeitung in einer ersten Reaktion so: „Man hat mir eine große Aufgabe mitgegeben und ich werde versuchen, die Erwartungen zu erfüllen.“

Schwetzingens Oberbürgermeister Dr. René Pöltl hatte mit seinem Kollegen Stephan einen engen und freundschaftlichen Kontakt. Die beiden Stadtoberhäupter hatten die Partnerschaft der beiden Spargelmetropolen vor fünf Jahren ja entscheidend auf den Weg gebracht. Deshalb wählte er in einer Nachricht auch sehr persönliche Worte „Lieber Karlheinz, als Kollege eurer Partnerstadt und als Freund werde ich dich im Amt des Ersten Bürgermeisters der wunderschönen Stadt Schrobenhausen vermissen.“

Gratulation an den Nachfolger

Pöltl hofft aber, Stephan beim Austausch der Städte und bei anderen Gelegenheiten weiterhin zu sehen. Stephan habe 14 Jahre einen tollen Job für Schrobenhausen gemacht – unter anderem der Abschluss der Städtepartnerschaft. „Ich bin froh, dass wir beide für unsere Bürger den Austausch auf den Weg bringen konnten, das bereichert uns alle sehr.“ Dem gewählten Nachfolger gratulierte OB Pöltl auch sehr gerne: „Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit“, sagte er gegenüber unserer Zeitung. Bilder: Spindler/LIN

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 03.04.2020