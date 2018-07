Anzeige

Zum Tischtennisferienprogramm des TV 1864 Schwetzingen kamen trotz schönen Wetters 23 Kinder zwischen 7 und 13 Jahren in die Turnhalle in der Friedrichstraße, um einen abwechslungsreichen Vormittag an der grünen Platte zu verbringen.

Zum Auftakt wurden verschiedene Stationen angeboten: auf einem Bein hüpfend den Ball balancieren, Rundlauf und TT-Tennis. Im Anschluss wurden den Kindern die Grundschlagarten erklärt. Hierbei wurden sie in Kleingruppen aufgeteilt, die von Thomas Schulte, Thomas Bihrer, Dominic Moosbrugger, Dennis Ebert und Rainer Vogel betreut wurden.

Nach einer kleinen Stärkung wurde im Turnier die Ferienmeisterin sowie der Ferienmeister ermittelt. Bei den Mädchen gewann Sarah Mues. Sieger bei den Jungen wurde Erik Wilhelm. zg/BIld: MOosbrugger