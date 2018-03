An die Besen, fertig, los!

Anzeige

Schulen und Kitas im Einsatz

„Schwetzingen putzt sich raus für das Spargeljubiläum“ verkündete Nicole Blem das Motto und stellte die eingeteilten Bezirke vor. Gesäubert wird in der Oststadt ab dem Möbius-Lebensmittelpunkt und beim Bauhof, im Hirschacker beim Marktplatz, in der Nordstadt an der Bushaltestelle Grundschule, im Kleinen Feld an der Kreuzung Collinistraße/Verschaffeltstraße, in der Innenstadt am Schlossplatz 4, am „Alla hopp“-Gelände bei der Sternallee und im Schälzig beim Kindergarten Arche Noah. In jedem Sammelbezirk koordiniert ein Mitglied der Freiwilligenagentur die Aktion und steht als Ansprechpartner bereit. Die Ausgabe des Materials und das Einsammeln der befüllten Säcke übernimmt der Bauhof.

„Alle Ehrenamtlichen sind aufgerufen, uns zu unterstützen“, baten Carol Eppinger und Conny Neuber von der Freiwilligenagentur um Mithilfe. Vereine und Organisationen, die gerne mitmachen möchten, werden gebeten, sich bis zum 6. März per E-Mail unter freiwilligenagentur@schwetzingen.de mit den Kontaktdaten ihrer Ansprechpartner anzumelden. Für die bessere Koordination der Aktion werden die Vereine gebeten, auch die Anzahl ihrer Teilnehmer bei der Anmeldung anzugeben. Der genaue Ablauf und Einsatzort wird dann zeitnah eingeteilt und mitgeteilt. Bürger, die ebenfalls etwas für ihre Stadt tun wollen, müssen sich nicht extra vorher einschreiben. Wer dabei sein möchte, kommt einfach am Aktionstag um 10 Uhr zu einem der angegebenen Treffpunkte.

Die Organisatoren bitten darum, soweit möglich eigene Warnwesten, wie sie im Auto vorhanden sein müssen sowie eventuell Gartengreifer mitzubringen. Wer keine eigene Warnweste hat, bekommt eine gestellt. „Es dürfen gerne noch mehr Helfer werden“, appellierten die Organisatoren an ihre Mitbürger. Angemeldete Schulen und Kindergärten grasen übrigens schon in der Woche vor dem Aktionstag ihre Umgebung nach Müll ab. Die teilnehmenden Schulen kommen in einen Lostopf, es winken 150, 100 und 50 Euro für die Klassenkasse. Die Kindergarten-Kids bekommen eine Urkunde und ein Geschenk. Alle anderen Helfer, die am 10. März mit an Bord sind, werden ebenso belohnt.

Nach der Putzaktion, die auch bei Regen stattfindet und nur bei Sturmwarnung abgesagt werden würde, gibt es als Dank ab 12.15 Uhr im Josefshaus Erbsensuppe und heiße Wurst mit Brot sowie alkoholfreie Getränke. Dafür sorgt das Deutsche Rote Kreuz und die Metzgerei Back gemeinsam mit der Freiwilligenagentur.

