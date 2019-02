An Heinz Friedrich gedacht

Auf Einladung des Freundeskreises des bekannten und leider im vergangenen Jahr verstorbenen Schwetzinger Kunstmalers Heinz Friedrich kamen gut 80 Freunde und Weggefährten zur Feier seines 95. Geburtstages am Sonntag ins „Blaue Loch“. Zahlreiche Bilder aus dem Fundus des dortigen Wirtes Michael Münch sorgten im Welde-Saal und in der liebevoll gestalteten neuen Galerie im Souterrain für die optische Präsenz des verstorbenen Künstlers, schreibt uns sein langjähriger Freund und Nachbar Erich Schuh.

Er hat zusammen mit Klaus Schäfer den Bilderreigen mit dem allseits bekannten Tango-Gemälde und einem Selbstporträt aus dem Jahre 1966 schön ergänzt. Gerne hätte der Freundeskreis zum 95. Geburtstag, wie mit Heinz Friedrich geplant, eine große Ausstellung zu seinen Ehren gestaltet. So blieb es Erich Schuh in seiner Ansprache vorbehalten, bei der Feier zum 95. an die denkwürdigen Geburtstagsfeiern im „Blauen Loch“ vom 88. bis zum 94. zu erinnern. Unvergessen die Feierlichkeiten zu seinem 90. Wiegenfest im Palais Hirsch, als sich mehr als 300 Gratulanten um den Jubilar scharten.

Huldigungen an sein künstlerisches Leben gab es reichlich in den letzten Jahren, so lag es nahe, auch Worte über den engsten Freundes- und Helferkreis zu finden, der Heinz Friedrich mit seinem intensiven Einsatz ein Leben im Pflegeheim ersparen konnte. Am Ende seiner Ausführungen stellte Erich Schuh fest, dass der Freundeskreis weiterhin das Leben und Werk von Heinz Friedrich in lebendiger Erinnerung behalten wird und jetzt schon seine Blicke auf das große Ereignis im Jahr 2024 richtet, an dem er seinen 100. Geburtstag hätte feiern können. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 28.02.2019