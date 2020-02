An Valentinstag teilt er seine Liebe zur Musik

Markus Zimmermann ist dem hiesigen Publikum bestens bekannt, etwa durch seine Auftritte in der Wollfabrik. Ob mit „The News“ bei der „Tuesday Night Live“, mit Stephan Ullmann und Deborah Lee als „One Voice Down“ oder eben solo – der Keyboarder, Pianisten und Sänger lebt die Musik regelrecht. Nach seinen erfolgreichen „Best of Billy Joel & Elton John“-Solo-Abenden ist Markus Zimmermann am

...