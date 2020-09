Andere Abläufe zum Wohle aller

Mit viel Hallo und großer Wiedersehensfreude durfte die Schimper-Gemeinschaftschule nach den Sommerferien ihre Schüler wieder in Klassenstärke begrüßen. Aufgeregt versammelten sich morgens die Mädchen und Jungen auf dem Pausenhof in den für ihre Klasse eingezeichneten Bereichen. Dort werden sie immer vor der ersten Stunde von ihren Lehrern abgeholt, um ins Klassenzimmer zu gehen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Luca Sterzelmaier und Pascal Hack aus der sechsten Klasse kommen gut mit der Maskenpflicht auf dem Schulgelände klar. „Wir sind froh, wieder in die Schule zu können und unsere Freunde zu sehen“, sagen die beiden Jungs. „Unser größtes Ziel ist es, eine verlässliche Beschulung unter Pandemiebedingungen sicherzustellen und die Schüler zu schützen“, erklärt die kommissarische Schulleiterin Nicole Winkler. Sie und ihr Schulleitungsteam haben die Ferien über an einer verantwortungsbewussten Umsetzung der Hygienevorschriften des Kultusministeriums gearbeitet. Die Wege auf dem Schulgelände sind klar markiert, Hinweisschilder und Aufsichten kontrollieren die Maskenpflicht und überall stehen Spender zur Handdesinfektion. In den Klassenzimmern dürfen die Schüler ihre Maske abziehen, wo dann auch das gemeinsame Frühstück verspeist wird. Die Durchmischung der Lerngruppen wurde, bis auf einzelne Ausnahmen, verhindert. Diejenigen, die zwischen den Klassen wechseln, sind die Lehrkräfte, welche die Schüler durch eine selbst auferlegte Maskenpflicht zu schützen versuchen.

Mehr als nur Lernen

„Wir meistern die Herausforderung als Gemeinschaft“, resümiert die Lehrerin Hanna Schubert, „Schule ist mehr als Deutsch, Mathe und Englisch, das spüren wir jeden Tag.“ Und genau mit diesem Zusammenhalt werden wir es hoffentlich schaffen, den Virus aus der Schule draußen zu halten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.09.2020