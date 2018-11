Anderer Andachtsort ab nächstem Jahr

Schwetzingen/Plankstadt.Das monatliche Taizé-Gebet wird wieder am am letzten Mittwoch im Monat, also morgen, um 19 Uhr im Melanchthon-Haus angeboten. Mit der besonderen Taizé-Liturgie wird dort diese Andacht gefeiert, die sich auch immer durch eine besondere Atmosphäre auszeichnet, heißt es in einer Pressemitteilung. Jeder ist eingeladen, diesen Gottesdienst mitzufeiern.

Das Team der Andacht wird sich 2019 verändern, da die evangelische Kirchengemeinde Schwetzingen an einem neuen Konzept arbeitet. Im Januar finden Taizé-Andachten in Plankstadt statt, jeden zweiten Mittwoch im Monat um 19 Uhr in der dortigen Kirche, Schwetzinger Straße 5. Pfarrer Mathis Goseberg erteilt Auskunft, Telefon 06202/12 72 40. zg

