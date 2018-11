André Eller holt den Gesamtsieg

Zum inzwischen sechsten Freundschaftsschießen begrüßte Oberschützenmeister Matthias Nitzschmann eine elfköpfige Delegation des Tir Sportif aus dem französischen Lunéville im Schützenhaus. Bei einigen Frühstückshäppchen wurden die neuesten Informationen zum Geschehen in den beiden Partnerstädte und des Schützensports ausgetauscht.

Nach der geselligen Stärkung begannen die Schützen mit den ersten Wettkampfdisziplinen. Zunächst wurden in der deutsch-französsichen Begegnung auf dem 25-Meter-Stand mit großkalibrigen Kurzwaffen jeweils zehn Schuss auf Präzisionsscheiben abgegeben.

Beim folgenden Zeitschießen wurden unter einer Zeitvorgabe von 20 Sekunden zehn Schuss auf die Duellscheibe gefeuert. Diese Disziplin sorgte bei allen Teilnehmern für viel Spaß, da neben der Präzision vor allem Schnelligkeit gefragt war. So konnte es trotz der Erfahrung der Schützen auch mal vorgekommen, dass der ein oder andere Schuss deutlich an der Scheibe vorbei in den Kugelfang ging.

Pünktlich zur Mittagszeit stießen fünf Mitglieder der 1. Churfürstlichen Böllerschützencompagnie Churpfalz zu dem Wettkampfteilnehmern. Bevor mit zwei Salutschusssalven das Mittagsbuffet stilvoll eröffnet wurde, hielt Reinhard Baumann von den Böllerschützen noch eine kurze Ansprache in perfektem Französisch. Nach leckerem Schmor-Schichtfleisch und anschließendem Kuchen ging es mit den freundschaftlichen Wettkämpfen auf dem Schießstand weiter.

Thomas besonders schnell

Beim Kegelschießen galt es, mit maximal zehn Schüssen fünf Kegel in kürzester Zeit zu Fall zu bringen. Ethan Thomas vom Tir Sportif zeigte sich in dieser Disziplin besonders Treffsicher – er räumte die Kegel in weniger als 12 Sekunden ab. Dem Franzosen folgte in der Wertung dicht Michele Pirolo von den Schwetzinger Schützen mit knapp 13 Sekunden.

Den Abschluss des Freundschaftswettkampfs bildete das Präzisionsschießen. Mit der Kurzwaffe wurden sitzend aufgelegt auf dem 50 Meter langen Gewehrstand jeweils zehn Schuss auf eine Zielscheibe abgegeben. Dabei wurde von den Schützen alles, was es an Konzentration gab, abverlangt. Dennnoch sorgte die heitere Stimmung für viel Vergnügen bei allen Schützen.

Gespannt über das Endergebnis fanden sich am Nachmittag alle zur Siegerehrung im Schützenhaus ein. Bei der Veranstaltung mit 23 Schützen aus Schwetzingen und Lunéville sicherten sich die ersten beiden Plätze zwei Spargelstädtler. André Eller, zweiter Vorsitzender, gewann mit 262 Punkten – dicht gefolgt von Waldemar Sauerwein mit 257 Punkten. Den dritten Platz sicherte sich der französiche Schütze Jean Luc Thomas mit 242 Punkten.

Alle Teilnehmer waren sich einig, dass diese Veranstaltung rundum gelungen war und allen viel Freude bereitet hat. Die Schwetzinger Schützen freuen sich schon auf die Rückrunde im nächsten Sommer in Lunéville, wie sie betonten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.11.2018