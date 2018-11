Andrea Tewes gibt Einblicke in ihr Werk

„Immer weiter“ heißt die aktuelle Ausstellung von Andrea Tewes im Xylon-Museum und Werkstätten (wir berichteten). Zum Abschluss der Ausstellung am Sonntag, 2. Dezember, bietet die Künstlerin um 15 Uhr eine kostenfreie Führung durch die beiden Ausstellungsräume an und erläutert ihre Werke, die sich einer eindeutigen Zuordnung zu klassischen Kategorien der bildenden Kunst entziehen.

„Alles, was geschaffen wird, ist im Grunde objekthaft, raumgreifend, skulptural – selbst, wenn es sich um Druckgrafik oder Leinwandarbeiten handelt. Gerade dieses Uneindeutige macht den Betrachter neugierig und verführt zu einem zweiten und dritten Blick, um den Dingen auf den Grund zu gehen. Insbesondere die Materialität der Oberflächen birgt so manches Geheimnis“, so Kunsthistorikerin Dr. Kristina Hoge anlässlich der Vernissage. Die Besucher sind eingeladen, den Geheimnissen der 41 Werke nachzuspüren und mit der Künstlerin ins Gespräch zu kommen. zg

