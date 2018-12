Angebot zum Wiedereinstieg

Vor der Stadtkapelle Schwetzingen liegt in diesem Jahr nur noch ein Auftritt, das Choralblasen an Heiligabend um 17 Uhr auf dem Schwetzinger Friedhof. Aber schon jetzt kann der Verein wieder auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken, denn die vielen Auftritte und die zwei großen Konzerte, das Frühjahrskonzert im März mit Tenor Alex Crespo und das Kirchenkonzert am ersten Advent in St. Pankratius, waren sehr gut besucht und boten den begeisterten Zuhörern Musik vom Feinsten.

Daher hat sich der Verein als Dankeschön etwas Besonderes ausgedacht. Zum einen wird er die CD der Stadtkapelle mit dem Titel „Schwetzingen unerhört“ bis zum Jahresende zu einem Vorzugspreis anbieten und damit die Möglichkeit bieten, ein schönes Geschenk zu kaufen.

Zum anderen bietet der Musikverein ein Wiedereinstiegspaket mit dem Titel „Schritt-für-Schritt-zurück-Orchester“ an. Dieses richtet sich an Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, die ein Blasinstrument gelernt haben, dieses dann aber aus irgendeinem Grund in die Ecke gestellt haben. Der Verein bietet unter Anleitung eines fachkundigen Instrumentallehrers an, das Können aufzufrischen, zu verbessern und im gemeinsamen Spiel mit anderen Musikern, im Nachwuchsensemble oder der Stadtkapelle, seine Freude und Spaß am Musizieren neu zu entdecken.

Das Angebot beinhaltet in der Zeit von Januar bis April an acht Terminen Einzelunterricht und Kapellenproben für insgesamt 99 Euro. Die Proben des Ensembles und der Stadtkapelle finden jeweils montags von 18.45 bis 19.45 Uhr oder von 20 bis 21.30 Uhr in den Vereinsräumen in der Marstallstraße statt. hk

Info: Anmeldungen über E-Mail kontakt@musikverein-schwetzingen.de oder persönlich vor oder nach den Probezeiten.

