Angebote für Kinder

Die Malteser-Jugend lädt Kinder und Jugendliche aus Schwetzingen und der Umgebung zu ihren wöchentlichen Gruppenstunden ein. Das Programm beinhaltet neben Malteser-spezifischen Themen auch soziale Aktionen, Ausflüge und viele weitere kreative und spannende Stunden.

Die Kindergruppe für alle Mädchen und Jungen zwischen sieben und zehn Jahren trifft sich jeden Freitag von 17 bis 18.30 Uhr. Für alle Jugendliche zwischen 11 und 15 Jahren wird freitags von 19 bis 20.30 Uhr ein Treffen angeboten. Ab 15 Jahren gibt es die Möglichkeit, eine Fortbildung zum Gruppenleiterassistenten zu machen, um unsere Gruppenleiter unterstützen zu können.

Die Treffen finden wöchentlich (außer in den Ferien) im Gruppenraum in der Robert-Bosch-Straße 3-5 in Schwetzingen statt. Die erste Gruppenstunde im neuen Jahr ist am Freitag, 11. Januar. zg

Info: Infos via jugend.schwetzingen@ malteser.org oder unter www.malteser-schwetzingen.de

