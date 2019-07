Angebote in Kirche und Park

Neben dem großen Taufgottesdienst im Schlossgarten (wir berichteten) bietet die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag, 21. Juli, noch weitere Gottesdienste an.

Am Vormittag, zur verlässlichen und gewohnten Zeit um 10 Uhr in der Stadtkirche, gestaltet Prädikantin Simone Heidbrink, musikalisch unterstützt durch Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer an der Orgel, einen interessanten Gottesdienst mit Predigt. Am Nachmittag halten Pfarrer Mathis Goseberg und Steffen Groß gemeinsam den Taufgottesdienst, musikalisch bereichert vom Posaunenchor Oftersheim/Schwetzingen unter Leitung von Detlev Helmer. Die Gemeinde ist eingeladen, diesen Gottesdienst mitzufeiern, der im Seepferdchengarten, hinter dem südlichen Zirkelsaal im Schlossgarten stattfindet und um 15 Uhr beginnt. zg

