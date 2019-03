Angriff mit Flaschen?

Blutüberströmt saß ein Mann in der Nacht von Sonntag auf Montag kurz vor 0.30 Uhr an einer Tankstelle in der Mannheimer Landstraße. Beamte des Polizeireviers Schwetzingen wurden auf den 32-Jährigen aufmerksam gemacht.

Der Mann hatte ein großes Hämatom am Hinterkopf und Schnittverletzungen im Gesicht. Auch am Knöchel und an einer Hand hatte er Schnittverletzungen, heißt es im Polizeibericht.

Der Mann stand erheblich unter dem Einfluss von Alkohol, lehnte jedoch einen Alkoholtest ab. Die Beamten konnten jedoch in Erfahrung bringen, dass der 32-Jährige offenbar auf der Straße von zwei, ihm nicht bekannten Männern angegriffen wurde. Diese sollen ihn mit zwei Glasflaschen traktiert haben. Als möglichen Tatort nannte er die Mannheimer Landstraße, dies konnte jedoch aufgrund des Alkoholkonsums nicht abschließend verifiziert werden. Auch konnte der Mann die Täter nicht beschreiben. Der 32-Jährige wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

Der Ermittlungsdienst des hiesigen Polizeireviers sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Diese mögen sich unter Telefon 06202/28 80 melden und ihre Wahrnehmungen mitteilen, heißt es im Polizeibericht abschließend. pol

