Angst und Scham bekämpfen

Ein bis zwei Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren erleben einmal pro Jahr einen Elternteil oder beide mit einer psychischen Erkrankung. Das Risiko für diese Kinder, eine Störung zu entwickeln, ist dadurch drei- bis fünffach erhöht. „Starke Eltern, starke Kinder – Hilfen bei psychischen Belastungen in der Familie“ war das Thema eines Vortrags von Dr. Susanne Schlüter-Müller im Palais Hirsch. Die Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie referierte auf Einladung des Bündnisses gegen Depression Rhein-Neckar Süd.

„Es ist eine wichtige Aufgabe für uns, mit den Betroffenen im Gespräch zu bleiben“, sagte der Sprecher des Bündnisses, Dr. Olivier Elmer, bei der Begrüßung der rund 30 Zuhörer. „Das Thema kommt überall vor – und überall wird nicht darüber gesprochen“, erläuterte die Familienpsychiaterin aus Frankfurt/Main Bewältigungsstrategien von Kindern mit psychisch kranken Eltern.

Im sozialen Bereich können erhöhte Aggression und Rückzugsverhalten vorkommen, der schulische und berufliche Bereich kann beeinträchtigt werden und der emotionale Bereich kann instabiles Verhalten wie leichte Erregbarkeit und geringe Frustrationstoleranz zeigen. Die psychische Widerstandsfähigkeit (Resilienz) von Kindern gegenüber Stressfaktoren umfasst ein hochkomplexes Zusammenspiel aus Merkmalen des Kindes und seiner Lebensumwelt.

Die „Sonnenscheinkinder“, die sich etwas zutrauen, auf andere zugehen, um sich Hilfe zu holen, flexibel und anpassungsfähig und nicht so stressanfällig wie andere sind, machen der Fachärztin keine Sorgen. Sie müsse sich um die Kinder kümmern, „die ihr Überlebenspäckchen nicht dabeihaben“. Am unglücklichsten seien die Eltern, deren Kinder nicht zum Geburtstag von Freunden eingeladen werden. „Die Eltern leiden und die Kinder leiden darunter auch.“

Die Fachärztin hat über berühmte Persönlichkeiten, die psychisch erkrankte Eltern hatten, geforscht. Menschen, die durch Kreativität in ihrem Leben „unbeschadet davongekommen sind“. Der Schriftsteller Erich Kästner liebte seine Mutter, zugleich quälte sie ihn aber mit der Verantwortung, Kind und Erwachsener zugleich sein zu müssen. Er erlebte so unglaublich bedrückende Situationen. Die Schauspielerin und Friedensaktivistin Jane Fonda verlor ihre Mutter durch Suizid. Sie blieb trotzdem eine sehr stabile Frau.

Der Schriftsteller Hanns-Josef Ortheil wuchs in seinen ersten Kinderjahren mit einer sprachlosen Mutter auf und lernte deswegen erst mit sieben Jahren selbst sprechen. Die psychisch kranke Mutter des Komikers Hape Kerkeling nahm sich mit einer Überdosis Schlaftabletten das Leben. Der unglückliche Junge hatte immer versucht, sie in ihrer Krankheit aufzuheitern.

Früh erwachsen werden

Kinder mit psychisch erkrankten Eltern müssen ganz früh erwachsen werden. Und es gibt ein Schweigegelübde. Ein solches Kind erzählt niemals, dass seine Mutter in die „Klapse“ gekommen ist. Schuldgefühle kommen auf, dazu Scham und Hilflosigkeit sowie Angst vor Gewalt oder Selbstmord des Elternteils. Das führt in die soziale Isolation. Die Stigmatisierung der Krankheit ruft Wut auf den erkrankten Elternteil hervor. Die Referentin plädierte dafür, an den Schuldgefühlen der Kinder zu arbeiten, sie aus der sozialen Isolation zu holen: „Die Behandlung der Erkrankung fördert das gesunde Aufwachsen von Kindern.“ Dabei seien Kooperationen und Vernetzung besonders wichtig. Diplom-Psychologin Sabine Dumat-Gehrlein, Leiterin der Psychologischen Beratungsstelle des Caritasverbandes für den Rhein-Neckar-Kreis in Wiesloch, stellte das Präventionsangebot für Familien mit psychisch belasteten und erkrankten Eltern vor.

Angebot hilft bei Erkrankung

Das Projekt „Auryn“, benannt nach dem Kraft und Mut verleihenden Amulett in „Die unendliche Geschichte“ von Michael Ende, kümmert sich um Kinder, die häufig nicht verstehen, warum sich erkrankte Elternteile manchmal eigenartig verhalten. Das Gruppenangebot ist für Kinder im Grundschulalter gedacht, bei dem mindestens ein Elternteil an einer psychischen Erkrankung leidet.

Kinder und Eltern lernen, mit den besonderen Belastungen umzugehen. In den Gruppen, die von erfahrenen Fachkräften betreut werden, sind noch Plätze frei. In den Sitzungen geht es um den Umgang mit Gefühlen, Ängsten und Sorgen und die kindgerechte Aufklärung über psychische Erkrankungen. Genauso beeindruckend wie die Arbeit mit den Kindern sei aber auch der Umgang der Eltern untereinander: „Eltern bekommen plötzlich eine Sprache, sie vertrauen sich gegenseitig an, das berührt uns sehr“, meinte Sabine Dumat-Gehrlein.

Nicht nur die Kinder in der Gruppe, sondern auch die Eltern machten eine eigene Entwicklung durch. Neben den Kindergruppen bei der Beratungsstelle gibt es zudem Elterngespräche in den Räumen des Sozialpsychiatrischen Hilfsvereins Rhein-Neckar in Wiesloch. Das Angebot ist kostenlos.

Info: Weitere Infos gibt’s unter www.deutsche-depressionshilfe.de

