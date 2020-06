Anhänger mit geladenem Auto überschlägt sich

Glück im Unglück hatte am Freitagabend der Fahrer eines BMW: Er kam kurz nach 18 Uhr auf der Bundesstraße (B) 535 in Fahrtrichtung Mannheim, Höhe Anschlussstelle Schwetzingen-Hirschacker, mit seinem Fahrzeug samt Anhänger, auf dem ein weiteres Auto stand, ins Schleudern. In der Folge überschlug sich der Anhänger und blieb mit dem geladenen Auto auf dem Dach liegen. Beide Fahrbahnen in Richtung Mannheim mussten gesperrt werden, die Schwetzinger Feuerwehr eilte vor Ort. Der Verkehr wurde über den Beschleunigungsstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet. Verletzt wurde niemand. / rp

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 13.06.2020