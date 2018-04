Anzeige

Horst Ueltzhöffer Sprecher der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60plus fragte nach den Kontakten und Aktivitäten des Seniorenrates. „In regelmäßigen Abständen veranstaltet der Kreisseniorenrat an verschiedenen Orten des Rhein-Neckar-Kreises Kreisseniorentage“, führte Oehne-Marquard weiter aus. Neben aktuellen Infos und Vorträgen namhafter Referenten käme auch die Unterhaltung nicht zu kurz. Viele verschiedene Aussteller zeigten ihr Angebot bei einem „Markt der Möglichkeiten“ den interessierten Besuchern.

Forderung in Stadtrat bringen

Nach langer gemeinsamer Vorarbeit hätte man vor ein paar Jahren das „PC-Studio“ für Senioren in Neckargemünd eröffnet, berichtete Anna Oehne-Marquard. Hier könnten ungeübte Smartphone- und Computernutzer Einblicke in die Technik bekommen.

Walter Manske erinnerte noch einmal an den Vorschlag, auch in Schwetzingen eine dauerhafte und verlässliche Anlaufstelle für „digitale Teilhabe“ einzurichten. In einem Antrag der SPD an die Stadtratsfraktion sollte dies mit der Stadtverwaltung geprüft werden. „Die VHS biete in Schwetzingen gute Kurse für Handy- und Computernutzer an, aber nach dem Kurs brauche mancher Senior weiterhin Unterstützung“, so Norbert Theobald. Deshalb plädiere er für eine Anlaufstelle, wo ältere Menschen mit Fragen zu ihren Geräten dauerhaft kostenlos beraten und geschult werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 13.04.2018